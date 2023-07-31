Жуткая тайна смолинского маньяка: как дом в маленьком селе на 14 лет стал тюрьмой для жертвы преступника

Сбежать из страшного дома девушка не могла Фото: Вадим АРХИПОВ

Маленький незаметный дом на ул. Фестивальной в поселке Смолино, с голубыми ставнями, с белыми вставками, обнесенный забором, вокруг - высокие деревья, заросший сад, давно не ремонтированная калитка. На окнах - решетки, может, боятся воришек? Да мало ли таких полузаброшенных домиков в маленьком населенном пункте. Соседи знали - здесь живет 73-летняя Валентина - ее часто можно увидеть то в магазине, то около колонки с водой. Всегда улыбается, с удовольствием говорит о погоде, радуется солнышку. В селе ее хорошо знают: раньше работала в психбольнице, потом продавала очки, еще долго распродавала остатки, как провалился бизнес. Кажется, у нее есть сын, но его никогда не видно. Может быть, в город уехал на заработки? Странно - обычно в деревне все и обо всех знают, а тут - будто вычеркнули мужчину из своей памяти. Нет и нет.

Но он был... 14 лет за окнами домика творились страшные дела, и пожилая женщина, выходя за водой или за продуктами в магазин, знала о них. Но никому не рассказывала. Все вскрылось 30 июля, когда в тихое неприметное село приехали машины полиции, следователей. И все остановились именно у тихого домика с голубыми окнами.

Уже через несколько часов по поселку поползли слухи. Тот самый незаметный мужчина, о котором все забыли, оказался ... маньяком. И 14 лет он держал взаперти похищенную девушку - насиловал, угрожал, не выпускал на улицу. И никто - ни одна живая душа - об этом не знала.

Рядом много зажиточных соседей, но на заброшенную хижину внимания не обращали Фото: Вадим АРХИПОВ

Что же произошло?

Пока люди в поселке гудели, придумывая версии случившегося, информацией поделились в следственном комитете. Объяснили: в 2009 году 37-летний Владимир на автобусном вокзале познакомился с 19-летней Катей. Позвал в гости. Девушка почему-то согласилась: сейчас ничего о ней неизвестно, было ли в ее правилах доверять незнакомым мужчинам или нет, какой образ жизни она вела тогда?

Но то посещение для Кати закончилось трагедией. Новый знакомый запер ее в комнате на замок. А потом долгих 14 лет держал взаперти, насиловал, не выпускал на улицу, не позволял ни с кем видеться. Чудесное спасение случилось только в конце июля 2023 года. Владимир сильно пил, после одного из обильных возлияний у него обострилось психическое заболевание (какое конкретно - в ведомстве не говорят). Мать вызвала скорую - мужчина буянил и реально представлял даже для нее опасность.

Мужчину увезли врачи - по случайности он забыл закрыть замок на двери камеры своей жертвы. И у 33-летней Катерины впервые появилась возможность сбежать. Хотя сейчас уже появляются предположения, что помогла ей мать, которая уже и сама начала бояться сына. Жертва выбралась из дома, смогла добраться до полицейских, рассказала страшную историю. И уже из палаты Владимира перевели в бокс для преступников с психическими проблемами.

Кстати версию, что помогла жертве мать мучителя, подтверждает косвенно тот факт, что иначе одинокой девушке без нормальной одежды, денег и документов было бы сложно добраться до людных мест. По данным некоторых источников, в полицию обратилась она не сама - позвонила сестра, до которой она сумела доехать. И явно не без посторонней помощи.

Дом не выглядел жилым Фото: Вадим АРХИПОВ

А что знала мать?

Сейчас жители села шокированы тем, что происходило у них под носом. Подруга Валентины - матери Владимира - вспоминает о ее поведении: вроде ничего подозрительного, приходила в гости, рассказывала о сыне, говорила, что у него есть девушка.

- Она говорила, что у Володи есть девушка, что они вместе живут. Но я понимала. Что это странно - на улице девушка не появлялась. Володя тоже нелюдимый всегда. Выйдет и тут же домой, - вспоминает Надежда Ивановна.

– Моя мама заказывала у нее очки для зрения, были дома у них. Ничего подозрительного не заметила, единственное – удивило, что грязь дома, не прибрано, при входе стоит панцирная кровать, все такое запустившееся, как будто дома никто не живет. А ведь моя мама ходила туда одна за очками! - говорит одна из жительниц села.

Сейчас, конечно, стопроцентных ответов на все вопросы нет. Дом был поделен на две части, в одной жила женщина, в другой - сам Владимир, там же была и темница для похищенной девушки. Врачи еще проверят состояние Валентины, кто знает, может быть и с ее психикой что-то не так? Может и себя она убедила, что девушка в доме Владимира - его супруга, или подруга? Предпочитала не видеть жестокой правды.

Были ли другие жертвы?

На этот вопрос точного ответа тоже пока нет. Сначала появились слухи, что во дворе дома нашли тела. Но официального подтверждения нет. Также появлялась в социальных сетях информация, что в 2009 году Катя была с подругой, и в гости к Владимиру на рюмочку крепительных напитков они пошли вдвоем. Но так ли это было? Погибла ли она или сбежала? Почему никому не рассказала о случившемся? Это пока неизвестно.

Но на данный момент в вину Владимиру вменяют только похищение человека, убийство тут не фигурирует. Также мы просмотрели новости за 2009 год - никого похожего на Катерину в розыск не объявляли. Кто же эта девушка? Почему ее не искали? Ведь наверняка нашлись бы свидетели, которые видели: ушла с вокзала с таким-то человеком. Но не приходил никто с обыском в дом к Владимиру!

Почему Катерина не сбежала?

Милый с виду домик был оснащен решетками на окнах. Внутри - дверь с серьезным замком. Ее Владимир забыл закрыть впервые за все время. Судя по всему, Екатерина была в постоянном состоянии некой истерики - эксперты говорят, что ее состояние было обострено, тут не до серьезных планов. Пожаловаться кому-то? Дом окружен деревьями, людей - не видно. На помощь ей рассчитывать не приходилось. К тому же, мог развиться стокгольмский синдром. Она боялась своего мучителя, боялась сделать что-то, что может ее погубить. Вероятно, если информация о гибели подруги подтвердится, то она могла бояться именно повторения ее судьбы.

В некоторых СМИ уже появилась информация, что убийство было: на глазах у девушки мучитель много лет назад расправился с другой жертвой. Конечно, это добавляло страха. Было ли дело именно так - еще выяснят следователи.

Что грозит похитителю?

Сейчас ведется следствие. Если будет доказано, что мужчина не только удерживал, но и насиловал свою жертву, ему может грозить пожизненное заключение. Вот только вероятнее всего - в лечебном заведении, ведь у него явный психиатрический диагноз.