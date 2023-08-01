Одну держал в плену 14 лет, другую расчленил: последние новости о деле смолинского маньяка на 1 августа

Маньяк удерживал своих пленниц в этом доме Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Челябинский маньяк, который 14 лет удерживал в плену женщину, до сих пор находится в психбольнице в невменяемом состоянии. В его палате дежурят следователи, ожидающие возможности для допроса. Тем временем на мужчину завели второе уголовное дело – в доме, где удерживали жертву, нашли останки убитой девушки. Мы собрали последние новости о деле смолинского маньяка на 1 августа.

СМОЛИНСКОГО МАНЬЯКА ОБВИНИЛИ В УБИЙСТВЕ

Екатерина, которая сбежала от маньяка, рассказала, что вместе с ней была еще одна жертва. Он представил новую девушку как жену. Правда, потом Екатерина узнала, что это была вторая пленница. Однако в неволе та пробыла недолго – ее убил маньяк, когда она попыталась позвать на помощь.

Следователи установили, что он расчленил тело девушки, а уже потом закопал в погребе. По их данным, преступление произошло в 2011 году.

Убийство отразилось на психике Екатерины. Она не могла помыслить о побеге, поскольку боялась, что ее ждет та же участь, что и ее знакомой.

Как рассказал источник КП-Челябинск, сейчас останки убитой отдали на экспертизу. Криминалистам предстоит установить личность девушки и ее возраст.

ПОЧЕМУ МОЛЧАЛА МАТЬ СМОЛИНСКОГО МАНЬЯКА

Мать маньяка могла быть знакомой с его жертвами. Об этом КП-Челябинск стало известно из собственных источников.

— Она все отрицает, говорит «Ну жили у него какие-то женщины и ладно», — рассказал наш собеседник в силовых структурах.

Есть информация, что похищенные женщины помогали ей по хозяйству. Саму маму маньяка соседи характеризуют как болтушку. Раньше она работала в психиатрической больнице, потом продавала очки. Несмотря на пленниц, пару раз даже звала в гости соседок.

ЧТО ГРОЗИТ ЧЕЛЯБИНСКОМУ МАНЬЯКУ

Изначально против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека). Ему грозило лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Однако потом нашли тело женщины. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ МАНЬЯК

Знакомые 51-летнего мужчины называют его затворником. Раньше у него были друзья, но сейчас практически ни с кем общается. Всю жизнь он прожил со своей мамой в частном доме на две половины

– Сколько играли с ним, помню, он домой не водил нас, все нам говорил, что мамка и папка ругаются, – вспоминает друг детства того мужчины.

Напомним, 29 июля из частного дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва маньяка. В течение 14 лет он держал в плену, избивал и насиловал женщину. Как оказалось, в прошлые выходные мать маньяка вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание. Мужчину увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Мы собрали последние новости о деле смолинского маньяка на 1 августа.

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