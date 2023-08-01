Что изменится в Челябинске и Челябинской области с 1 августа 2023: квоты на охоту, перерасчет пенсий, рейсы в Казахстан

В августе много изменений Фото: Егор ИВЛЕВ

В августе 2023 года в Челябинске ждут несколько нововведений. В силу вступят несколько изменений в законодательство, появится новый авиарейс, повысится уровень безопасности поездок в такси, пенсионеров ждет перерасчет пенсий. Рассказываем, что изменится с 1 августа 2023 в Челябинске.

Перерасчет выплат для работающих пенсионеров

С 1 августа 2023 года все пенсионеры, которые продолжают работать, будут получать страховую пенсию с учетом ежегодного перерасчета. Прибавка к пенсии составит 400 рублей. При этом, перерасчет делают автоматически, обращаться в социальный фонд и писать заявления не понадобится.

Квоты на охоту

С 1 августа 2023 года в Челябинской области установили квоты на добычу охотничьих ресурсов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее постановление. Охотникам дадут разрешение добыть 447 барсуков, 97 медведей, 7 857 косуль, 955 лосей, 24 рыси.

Автобус №9 продлят до ЧТЗ

С 1 августа 2023 года автобус №9 в Челябинске будет следовать по маршруту: ул. Хохрякова – ул. Кулибина – ул. Танкистов без заезда на конечную «ул. Мамина». Ходить автобус будет каждые 10 – 15 минут. Первый рейс от ЧТЗ – в 5:24, от Петра Столыпина – в 5:45. Последний рейс от ЧТЗ и Петра Столыпина – 22:30.

Прямые рейсы в Алматы

С 15 августа 2023 года из Челябинска запустят прямой авиарейс в крупнейший город Казахстана – Алматы. Улететь туда можно по вторникам – в 22:45, а обратно в Челябинск рейс будет по средам – в 3:30.

Прямой поезд в Калининград

В августе между Челябинском и Калининградом будет курсировать прямой поезд. Из Челябинска он будет отправляться по четвергам в 23:00, а из Калининграда – по понедельникам в 09:27. Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск.

Выплата к школе

С 15 августа 2023 года начнут принимать заявления на единовременную выплату к учебному году. Получить пособие смогут многодетные малоимущие семьи и малоимущие семьи с детьми-инвалидами. Принимать документы будут в управлении соцзащиты по месту жительства.

Улица Сони Кривой – главная

В конце августа схема движения на двух участках дорог Челябинска изменится. На протяжении всей улицы Сони Кривой будет знак «Главная дорога». Вместе с тем, перекроют сквозной проезд в районе дома №11 по улице Южноуральской.

Безопасность поездок

До 1 сентября все водители такси, а также общественного транспорта должны представить работодателю справку об отсутствии судимости. Таким образом, они не смогут работать в данной сфере, если имеют непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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