В Законодательном Собрании Челябинской области выбрали нового председателя

Кандидатуру Олега Гербера депутаты поддержали единогласно. Фото: Заксобрание Челябинской области

Новым главой областного парламента избран зампред Заксобрания, руководитель комитета по информационной политике Олег Гербер. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Также на внеочередном заседании рассмотрели инициативы об усилении безопасности аттракционов, увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте, приняли закон, регулирующий работу такси.

Единая команда

Основным вопросом в повестке 39-го заседания регионального Заксобрания стало избрание нового спикера. При единогласной поддержке им стал Олег Гербер. Постановление «Об избрании председателя Законодательного Собрания Челябинской области» вступает в силу сегодня, 1 августа 2023 года.

Председатель регионального законодательного органа работает на постоянной профессиональной основе и наделяется полномочиями, необходимыми для организации и обеспечения деятельности Законодательного Собрания, его органов и аппарата.

Новый глава областного парламента - Олег Гербер Фото: Егор ИВЛЕВ

Олег Гербер выразил признательность за поддержку и доверие коллегам по депутатскому корпусу и губернатору Челябинской области.

– Законодательное Собрание – это орган власти, в котором традиции имеют большое значение, – отметил председатель парламента. – Законодательное Собрание Челябинской области всегда было одним из сильных региональных парламентов и в Уральском федеральном округе, и среди субъектов Федерации. Естественно, необходимо сохранить и укрепить эти традиции. Однако время меняется, меняются технологии, будем внедрять новшества. Усилим работу в социальных медиа, больше внимания будем уделять мнению депутатов в качестве экспертов, говоря современным языком, активнее будем выводить их в паблик. Еще раз хотел бы поблагодарить депутатов за поддержку и доверие. Единой командой с губернатором и правительством области нам предстоит решить много важных задач. Только сплоченность и единство могут привести к результату.

Для безопасности аттракционов

Гостехнадзор будет контролировать требования к техническому состоянию и безопасности аттракционов в Челябинской области. Соответствующий областной закон «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов» принят депутатами Законодательного Собрания. Проект закона был внесен губернатором Алексеем Текслером.

Управление Гостехнадзора будет контролировать соблюдение юридическими и должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных требований, установленных законодательством, к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, а также к их безопасности.

– Трагедии на аттракционах нередко происходят в различных городах страны, – прокомментировал закон спикер Заксобрания Олег Гербер. – И чаще всего пострадавшие в этих ЧП – дети. С этой проблемой не раз сталкивались главы муниципалитетов Челябинской области. Решение очевидно. Необходимо ввести единые для всей страны правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. В Государственной Думе на рассмотрении находится уже несколько подобных инициатив от субъектов Федерации. Пока этот вопрос рассматривается в Госдуме, ситуация требует более эффективных и оперативных действий. Губернатор принял решение о разработке регионального закона. Такое право у нас есть.

Подобные законы уже приняты в Московской области, Республике Бурятия, Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Архангельской, Липецкой и Самарской областях.

Штрафы повысят ответственность

В Законодательном собрании Челябинской области в первом чтении одобрены поправки в закон «Об административных правонарушениях…». Депутаты предложили повысить административный штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте муниципальных и межмуниципальных маршрутов до 2500 рублей, а за повторное указанное правонарушение – до 5000 рублей. На данный момент штраф для безбилетников составляет от 500 до 1500 рублей.

– У нас активно идет транспортная реформа, меняется подвижной состав, приводится в порядок вся инфраструктура, и естественно, что транспорт должен работать, а средства, которые на него тратятся, должны возвращаться, – прокомментировал поправки председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. – Поэтому в регионе идет работа над законопроектом об увеличении штрафных санкций за безбилетный проезд. Еще раз хочу подчеркнуть, что за проезд надо платить, а для тех, кто не хочет этого делать, должна быть установлена адекватная ответственность.

Увеличение штрафа целесообразно в связи с тем, что в регионе планируется полностью перейти на бескондукторную систему оплаты проезда. А для этого необходимо повысить уровень сознательности и ответственности пассажиров, снизить количество безбилетников. Пока законопроект принят в первом чтении. У депутатов есть месяц до следующего заседания, чтобы еще раз обсудить инициативу, доработать ее и внести поправки.

Сегодня административная ответственность за безбилетный проезд установлена в 63 субъектах Российской Федерации, при этом размер штрафов варьируется от 500 до 5000 рублей.

Такси под контролем

Еще одна важная инициатива касается работы в Челябинской области легковых такси. С 1 сентября 2023 года вступит в силу федеральный закон, который вводит новые правила работы на рынке такси, обязательные требования к перевозчикам и службам заказа легкового такси, а также допускает к перевозкам самозанятых.

Кроме того, федеральный закон предусматривает создание трех региональных реестров перевозчиков, легковых такси со сведениями о транспортных средствах и служб заказа легкового такси. Важной нормой в законе является урегулирование ответственности между перевозчиком и службой заказа такси в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира.

Во исполнение федерального закона в Челябинской области депутаты разработали и приняли региональный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Челябинской области…», который определяет новые полномочия исполнительных органов региона. При этом депутатам удалось найти взвешенное законодательное решение, в котором учтены интересы всех участников рынка.

Федеральным законом на уровень субъектов отдано установление дополнительных требований, предъявляемых к перевозчику и автотранспортным средствам, например таких, как цвет кузова такси.

– Такие требования не оказывают существенного влияния на безопасность перевозки, но влекут нагрузку на перевозчиков, – прокомментировал председатель комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Павел Шиляев. – Поэтому в редакции регионального закона требования к цвету легковых такси не установлены. По мнению депутатов областного парламента, реализация закона позволит создать для граждан более безопасные и комфортные условия пользования такси, а также повысит прозрачность работы участников этого рынка.

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