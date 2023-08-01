Инженер и оператор заправки попытались поджечь военкоматы в Челябинской области

В Копейске «коктейль Молотова» бросила инженер завода. Фото: «Яндекс карты»

В ночь на 1 августа в двух городах Челябинской области — Копейске и Верхнеуральске были совершены попытки поджога зданий военных комиссариатов. Инциденты произошли по одному сценарию — в темное время суток к военкоматам подошли женщины и бросили в окна бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах, в Копейске попытку поджога предприняла 55-летняя инженер одного из заводов Челябинска, а в Верхнеуральске «коктейль Молотова» в военкомат бросила 38-летняя оператор автозаправки.

Обе женщины были оперативно задержаны на месте сотрудниками правоохранительных органов. В результате поджогов существенного ущерба зданиям военкомата нанесено не было. Сейчас проводятся проверки.

Отметим, что аналогичные инциденты минувшей ночью произошли сразу в нескольких регионах страны: сообщается о поджогах военкоматов в Казани, Воронежской области, Санкт-Петербурге и других городах. По предварительным данным, поджигатели получили инструкции от телефонных мошенников.

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