Сильные ливни, град и грозы: в ночь на 2 августа в Челябинской области будет действовать штормовое предупреждение

Ночью в регионе ожидаются грозы, сильные дожди и штормовой ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные дожди в Челябинской области продолжатся и в ночь на 2 августа. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

— По данным Челябинского ЦГМС, ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Температура воздуха ночью в регионе составит +13,+18 °C, при прояснении до +10°C. Днем столбик термометра поднимется до +24,+29 °C. На протяжении всех суток будет облачно с прояснениями.

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