Коттеджный поселок «Покровский»: рядом с большим городом и курортами

Фото: СК «Покровский»

Коттеджный поселок «Покровский» расположен всего в 18 километрах от столицы Южного Урала. Его возводит одноименная строительная компания, входящая в ГК «Доступное жилье». Особенность «Покровского» в том, что, несмотря на близость промышленного мегаполиса, дышится в нем особенно легко, возможно потому, что поселок находится на курортном направлении. В часе езды от него основные места отдыха южноуральцев: озера Тургояк и Увильды, горнолыжные комплексы «Солнечная долина» и «Егоза». Благодаря этому проекту СК «Покровский» стала претендентом на победу сразу в нескольких номинациях конкурса «Лучший строитель года», который традиционно проводит медиагруппа «Комсомольская правда – Челябинск».

Фото: СК «Покровский»

Выбор молодых семей

Не случайно «Покровский» в качестве комфортного жилья выбирают молодые семьи. Первыми жителями нового поселка стали Екатерина и Даниил. Ребятам хотелось быть ближе к природе, но не в ущерб комфорту, ведь у пары уже появился ребенок.

Фото: СК «Покровский»

Решающими факторами для молодой семьи стали близость к Челябинску и цена. А еще возможность приобрести дом в чистовой отделке по «сельской ипотеке».

На вопрос, каково это быть первыми, ребята отвечают: «Мы ходим и наслаждаемся тишиной, после городской суеты. Потому что в городе живем далеко от дороги, но у нас очень шумно. А здесь тишина, никого… действительно чувствуешь привилегии. Это круто, что ты первый выбрал такое классное место!».

Собственный пруд и места для отдыха

Всего в «Покровском» будет около 600 домовладений. Территория застройки находится в экологически благоприятном районе, окружена лесным массивом, рядом река. Строительство домов в самом разгаре, помимо этого идет активное благоустройство территории: высажены ели, подготовлен котлован под собственный пруд, проектируется зона отдыха с контактным зоопарком. Прорабатывается вопрос с газификацией поселка. В планах строительство школы и детского сада.

Фото: СК «Покровский»

Сейчас в «Покровском» можно приобрести готовые дома по цене от 2 600 000 рублей и земельные участки на территории поселка без строительного подряда. При покупке земельного участка предоставляется рассрочка платежа cроком до 12 месяцев.

Фото: СК «Покровский»

Подобрать участок или выбрать готовый дом помогут специалисты агентства недвижимости «Доступное жилье». Для покупателей действуют специальные условия: рассрочка под 0% на 12 месяцев, ипотека в размере 3% на весь период. Записаться на экскурсию можно по телефону 777-77-86. Подробности – на сайте Покровский74.рф

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru