Расплескалась синева: как в Челябинске отпраздновали День ВДВ

Улицу Цвиллинга в Челябинске ради десантников перекрыли на 20 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск — по традиции, центральные улицы городов в этот день при любой погоде заполняют сотни крепких мужчин в тельняшках и голубых беретах. В Челябинске прошло массовое праздничное шествие, в котором приняли участие не только воины-десантники, но и члены их семей. Подробности — в фоторепортаже КП-Челябинск.
Собираться десантники 2 августа начали в 10:00 на площади Революции — ожидалось участие более 800 «голубых беретов». Праздничным маршем они проследовали по улице Цвиллинга: ради этого центральную улицу Челябинска перекрыли на 20 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Колонна из нескольких сотен человек направилась к Вечному огню на Аллее славы — там в полдень началась церемония возложения цветов к мемориалу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В шествии приняли участие не только десантники — было много детей, в том числе совсем маленьких, еще в колясках. Все они, наверняка, мечтают стать десантниками, как их отцы, дяди или старшие братья.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Отметим, что Воздушно-десантные войска остаются одним из наиболее престижных и популярных родов войск, куда сохраняется призыв военнослужащих срочной службы. Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), что призывники, которые идут в армию осознанно, чаще всего хотят служить именно в ВДВ.
У Вечного огня собрались однополчане, их близкие и друзья.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Были и те, кто предпочел не показывать лицо.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Также в гости к «голубым беретам» пришел депутат Госдумы Олег Голиков — участник СВО и кавалер двух орденов Мужества.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Представители старшего поколения пришли с гитарой. На марше десантники пели патриотические песни, звучала музыка и у Вечного огня.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но в какой-то момент она смолкла — была объявлена минута молчания в память о павших героях.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После того, как метроном отсчитал скорбные секунды, участники шествия возложили цветы к Вечному огню.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А после непродолжительной церемонии — разошлись отмечать праздник по городу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Свой праздник десантники по традиции отмечают в городских парках. Добирались они туда как пешком...
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
... так и на транспорте.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина за порядком бдительно следили полицейские.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но от традиционного августовского развлечения десантников — купания в запрещенных для этого местах — стражи порядка никого не останавливали.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Впрочем, атмосфера праздника была и так вполне мирной. Можно даже сказать, семейной.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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