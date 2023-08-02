Расплескалась синева: как в Челябинске отпраздновали День ВДВ

Улицу Цвиллинга в Челябинске ради десантников перекрыли на 20 минут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск — по традиции, центральные улицы городов в этот день при любой погоде заполняют сотни крепких мужчин в тельняшках и голубых беретах. В Челябинске прошло массовое праздничное шествие, в котором приняли участие не только воины-десантники, но и члены их семей. Подробности — в фоторепортаже КП-Челябинск.

Собираться десантники 2 августа начали в 10:00 на площади Революции — ожидалось участие более 800 «голубых беретов». Праздничным маршем они проследовали по улице Цвиллинга: ради этого центральную улицу Челябинска перекрыли на 20 минут.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Колонна из нескольких сотен человек направилась к Вечному огню на Аллее славы — там в полдень началась церемония возложения цветов к мемориалу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В шествии приняли участие не только десантники — было много детей, в том числе совсем маленьких, еще в колясках. Все они, наверняка, мечтают стать десантниками, как их отцы, дяди или старшие братья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что Воздушно-десантные войска остаются одним из наиболее престижных и популярных родов войск, куда сохраняется призыв военнослужащих срочной службы. Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), что призывники, которые идут в армию осознанно, чаще всего хотят служить именно в ВДВ.

У Вечного огня собрались однополчане, их близкие и друзья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Были и те, кто предпочел не показывать лицо.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в гости к «голубым беретам» пришел депутат Госдумы Олег Голиков — участник СВО и кавалер двух орденов Мужества.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представители старшего поколения пришли с гитарой. На марше десантники пели патриотические песни, звучала музыка и у Вечного огня.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но в какой-то момент она смолкла — была объявлена минута молчания в память о павших героях.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После того, как метроном отсчитал скорбные секунды, участники шествия возложили цветы к Вечному огню.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А после непродолжительной церемонии — разошлись отмечать праздник по городу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свой праздник десантники по традиции отмечают в городских парках. Добирались они туда как пешком...

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

... так и на транспорте.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина за порядком бдительно следили полицейские.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но от традиционного августовского развлечения десантников — купания в запрещенных для этого местах — стражи порядка никого не останавливали.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впрочем, атмосфера праздника была и так вполне мирной. Можно даже сказать, семейной.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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