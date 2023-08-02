«Женщина-психопатка»: блогер-психолог Вероника Степанова проанализировала мать челябинского маньяка

Фото: Вероника Степанова / tg / Егор Ивлев

Известный интернет-психолог Вероника Степанова проанализировала кадры с матерью смолинского маньяка Валентиной Ческидовой. Степанова пришла к выводу, что женщина была пособницей психопата.

– Зачастую матерями маньяков являются женщины-психопатки: садистичные, лживые, манипулятивные, бессердечные, напрочь лишенные чувства вины и раскаяния, – заявила Степанова.

По мнению психолога, Валентина и Владимир – это пример «классической двойки», когда маньяку помогает мать, жена или подруга. Сама женщина при этом также получает удовольствие, чувствуя власть, сексуальные переживания, собственную значимость и величие. Также Степанова заявила, что в подобных случаях жертва становится побочным звеном между матерью и сыном.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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