Мозаика детских душ: в Магнитогорске откроют центр социальной помощи детям

Дети с нетерпением ждут открытия «Мозаики»

Более двадцати лет магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» поддерживает и сопровождает семьи, воспитывающие детей с тяжелыми нарушениями в развитии. Центр социальной помощи детям «Мозаика» – новый проект фонда. Этот центр ориентирован, прежде всего, на работу с детьми, имеющими ментальные особенности.

КП-справка: Ментальные особенности – расстройства психики, поведения и развития, характеризующиеся сочетанием анормальных мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций и отношений с окружающими, а также включающие нарушение социального поведения, коммуникативных и речевых функций.

В настоящее время наблюдается значительный рост числа детей с тяжелыми нарушениями психического здоровья. Только в Магнитогорске их более 150 человек, а на учете в БФ «Металлург» состоит более 90 семей с такими детьми. Это дети с расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом Дауна, с задержкой психического развития (ЗПР), имеющие детский церебральный паралич (ДЦП) и др. Все эти диагнозы и синдромы не лечатся. Но с ними можно научиться жить. Таким детям сложно ухаживать за собой, общаться с другими людьми и даже дружить. Поэтому они нуждаются в систематических и регулярных занятиях по социальной адаптации.

В центре «Мозаика» каждая семья, воспитывающая особенного ребенка, сможет получить необходимую помощь и поддержку в развитии и воспитании своего чада. Открытие специализированного центра – это логическое продолжение развития проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе!», который успешно реализуется благотворительным фондом «Металлург» на протяжении нескольких лет.

Регулярные занятия со специалистами фонда уже сегодня дают особенным детям возможность социализироваться, расширить круг общения, получить позитивные эмоции, познавать окружающий мир.

– Во время этих занятий у детей формируются коммуникативно-социальные навыки, – говорит инструктор по адаптивной физкультуре (АФК) Наталья Атапина. – Улучшается психоэмоциональное состояние. Как результат – хорошее настроение и доброжелательность ребят, но что еще важнее, регулярные занятия АФК помогают детям развивать речевые навыки.

В минувшем году БФ «Металлург» проведена большая и системная работа по привлечению ресурсов для открытия комплексного центра социальной помощи детям. Так для функционирования «Мозаики» в безвозмездное пользование центру было передано помещение, принадлежащее ПАО «ММК», площадью 426 кв.м. Этот объект выбрали из нескольких предложенных. Оно полностью соответствует всем нормам и требованиям: большие окна, высокие потолки, четыре пожарных выхода. Места хватит всем. На этой площадке разместятся зал для адаптивной физической культуры, инклюзивные мастерские разных направлений, психолого-педагогические классы, в том числе для подготовки детей к школе, группа для временного пребывания, конференц-зал, где специалисты центра и психологи будут работать с родителями, и даже скалодром. Кстати, занятия по скалолазанию полезны как для развития координации, так и мыслительных процессов.

По словам Анны Решетниковой, мамы подопечной фонда, занятия со специалистами и тренерами проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе!», дает ее дочери Евгении ощутимый эффект. Несмотря на аутизм, Женя на занятиях на скалодроме не только стала сильнее физически, но и преодолела страх высоты, стала охотнее общаться с людьми.

Оборудование для центра частично уже закуплено: благодаря победе в конкурсах на получение грантов фондом получено 3,5 млн. рублей. Денежные средства выделены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для проведения занятий по адаптивной физической культуре.

Работа по привлечению средств на ремонт и оснащение «Мозаики» продолжается. Проект центра социальной помощи детям стал действительно общим делом, народным. Кажется, совсем недавно горожане предлагали варианты названий для центра, выбирали самое лучшее. А сегодня в судьбе «Мозаики» живое участие принимают и горожане, и коммерческие организации Магнитки и Челябинской области. Равнодушных нет! Все понимают, важна любая помощь: каждые 100 рублей – это лампочка, каждые 500 – оплата одного занятия педагога. А есть и те, кто просто везет цемент, песок, краску и прочие строительные материалы. Ведь помощь принимается как в денежном, так и в натуральном выражении (подробности на сайте fondmetallurg.ru).

Центр «Мозаика» – значимый объект для города, так как подобных учреждений в Магнитогорске пока нет. Но благодаря внедрению доказательного подхода в работе, профессионализму команды фонда «Металлург», мотивации и ценностным установкам людей, которые воплощают этот проект в жизнь, а самое главное благодаря помощи благотворителей, открытие комплексного центра социальной помощи детям «Мозаика» становится ближе. А это значит, что каждый ребенок Магнитки совсем скоро сможет расти и воспитываться наравне со всеми.

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