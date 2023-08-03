Сколько было убийств и почему пленница не забеременела: загадки и странности в деле челябинского маньяка

К делу маньяка возникло много вопросов, ответов на которые еще нет. Фото: Егор ИВЛЕВ

Несколько дней вся страна обсуждает страшную историю из челябинского поселка Смолино, где маньяк держал девушку в рабстве, постоянно насилуя и унижая. И длилось это 14 страшных лет… К этой мрачной истории возникает множество вопросов, ответить на которые может лишь сам маньяк и его жертва. Сколько человек Владимир Ческидов убил на самом деле? Какова роль отца в этой ужасной семье? И почему пленница смогла сбежать только сейчас? КП-Челябинск собрала главные загадки дела челябинского маньяка.

Кто такой Владимир Ческидов?

О Владимире Ческидове известно мало. Ему 51 год, он официально не работает, женат, в 17 лет был судим за разбой, в подростковом возрасте хорошо дрался и играл в шахматы. Даже его мать, общаясь с журналистами, советует им запросить характеристику из школы, которую тот окончил не меньше 34 лет назад, не говоря ни о каких работодателях. Но при изучении личностей маньяков лишних деталей не бывает, поэтому важно понимать все: каким ребенком он был, что делал после тюрьмы и почему оказался безработным в родительском доме.

Были ли другие жертвы?

Когда Владимир познакомился с Екатериной, ему было 37 лет. И в доме его родителей в поселке Смолино уже против своей воли находилась девушка, которую он позднее убил на глазах у Екатерины. Но что если жертв было больше? Что мешало психу убивать и насиловать раньше? Возможно, он причастен к другим, ранее нераскрытым делам. Это предстоит проверить следствию.

Следователи начали перекапывать огород Ческидовых. По наблюдениям соседей, улики и останки искали в трех местах.

Дом Ческидовых. Фото: Вадим АРХИПОВ

Кем была убитая женщина?

Доподлинно неизвестно, кем была убитая и расчлененная маньяком женщина. Скорее всего, она уже была в заточении, когда Владимир привел Екатерину. Но как она туда попала? Кем приходилась Владимиру? Искали ли ее родственники и полиция?

Вероятно, у женщины была непростая судьба. Судя по имеющимся данным, таков был основной контингент девушек маньяка. Выпивающие, никому не нужные, сложные. Возможно, на их фоне он чувствовал себя лучше. Или ими просто было легко манипулировать, а они не могли ответить ни на оскорбления, ни на избиения.

Было ли заключение Екатерины добровольным?

В суде Владимир заявил, что у них с Екатериной все было добровольно. Мать, когда ее отпустили, журналистам кричала, что женщина жила у них «как королева», не работала, все о ней заботились. Верить этой семейке нельзя. Но нельзя также забывать о «стокгольмском синдроме», когда жертва привязывается к мучителю. Кроме того, психопат действительно мог сломать психику девушке. Это можно допустить, если проанализировать ее личность. Что было в ее детстве? Пьющая мать, толпы ее мужиков, детдом, отсутствие образования, никакой поддержки, настоящей любви. Маньяк мог надавить на самое больное и внушить Екатерине, что за пределами этих грязных стен ее ждет только боль, одиночество и отчаяние.

Прошлую пленницу маньяк убил на глазах у Екатерины и, по неподтвержденным данным, заставил девушку помогать с расчленением и захоронением тела. Учитывая это, она всегда стояла перед кошмарным выбором: «добровольное» заточение или жестокая смерть.

Владимир Ческидов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Отец маньяка помогал ему?

Совершенно непонятна роль отца Владимира в этой больной семье. Известно, что он умер пять лет назад. Перед этим плохо ходил, едва ворочал ноги. Но мог ли старик помогать сыну маньяку? Например, закопать кастрюлю с останками жертвы или присмотреть за Екатериной, чтобы она не сбежала. А может, он просто закрывал глаза на происходивший ужас?

В любом случае ясно: бездействие в ситуации, когда за соседней стенкой кого-то насилуют, а ты об этом знаешь, равно соучастию. И это точно не вяжется с образом приятного и доброго мужика, который рисуют соседи, вспоминая умершего мужчину.

Были ли у Екатерины дети от маньяка?

Скопинскому маньяку за четыре года заточения одна из жертв родила двоих сыновей. А о том, что Екатерина могла быть беременна от Владимира, пока не говорят ни официальные источники, ни сама женщина. Почему так получилось? Возможно, помогла мать психа, Валентина, которая работала фельдшером. Почитав учебник по гинекологии, она вполне могла самостоятельно прервать беременность. В то, что дети были, а их останки спрятаны где-то в огороде Ческидовых, верить не хочется. Слишком жутко.

Существует версия о бесплодности Ческидова. Но пока врачами она не подтверждена. Психологи предполагают, что из-за огромного стресса организм женщины мог заблокировать беременность.

Валентина Ческидова. Фото: Егор ИВЛЕВ

Где жена Владимира?

На суде Ческидов удивил журналистов новостью о том, что официально он состоит в браке. Предположить это было трудно. Все-таки 14 лет он почти безвылазно сидел в доме родителей. Ни о какой работе и речи не шло. Очевидно, супруга жила отдельно. Так зачем ей этот штамп в паспорте и «мертвые» отношения?

Как заявила в суде мать Ческидова, женщина живет в Екатеринбурге. По данным КП-Челябинск, она находится в Свердловской области. С Ческидовым давно не общается. Соседи рассказывают, что однажды она выпала с седьмого этажа и врачи собирали ее по кусочкам. Так, может, кто-то помог ей выпасть?

Как Екатерина дошла от дома маньяка до квартиры сестры?

Когда допившегося до чертиков Ческидова забрали санитары, девушка смогла сбежать и найти родную сестру. 14 лет маньяк держал ее в доме и выбивал из нее память, а она, хромая, преодолела расстояние в 10 км. Возможно, жертва все помнила адрес, где они жили. Добралась ли сама или на попутках? Кто помог ей?

И почему никто не видел, как хромая женщина со следами тяжелой жизни на лице шла по поселку Смолино, а потом по оживленному Ленинскому району?

Дом, куда пришла Екатерина. Фото: Вадим АРХИПОВ

Почему мать маньяка отпустили под подписку о невыезде?

Все были шокированы, когда Валентину Ческидову, мать маньяка, выпустили из зала суда. Возможная пособница в страшных преступлениях маньяка может просто сбежать! Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Заседание проходило в закрытом режиме. Судья прислушался к доводам стороны защиты. Какие аргументы прозвучали – неизвестно. Силовики косятся на коллег: мол, плохо расписали ее роль в этой жуткой истории. Адвокат комментировать и называть их не стал.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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