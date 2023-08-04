Новый стадион под знакомым именем: на ЧМЗ готовят к открытию сквер, площадь и спорткомплекс

Объекты благоустройства проверили руководители мэрии и городской Думы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Уже во второй половине августа жители Металлургического района Челябинска получат сразу три новых знаковых места для прогулок и активного отдыха. Работы завершаются на стадионе «Молодогвардеец», у бассейна «Строитель» и в сквере на углу улиц Черкасской и Калмыкова. Ход работ по благоустройству проверили Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт совместно с Главой города Челябинска Натальей Котовой, депутат гордумы Дмитрий Алёхин, руководители Металлургического района в составе актива межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

Бег, хоккей, баскетбол и бокс

Стадион «Молодогвардеец во дворе на улице Коммунистической длительное время находился фактически в заброшенном состоянии. В 2023 году его по просьбам жителей включили в программу инициативного бюджетирования.

Стадион «Молодогвардеец» изменился до неузнаваемости Фото: Егор ИВЛЕВ

За лето на территории 4,5 тысяч квадратных метров появились 220-метровая беговая дорожка с прорезиненным покрытием, асфальтированная хоккейная коробка с мини-трибунами и модульная постройка для хранения инвентаря, которая может также служить раздевалкой. Коробку не только будут заливать зимой: летом она также останется доступной для подвижных дворовых игр.

«Молодогвардеец» — это привычное для местных жителей название решено было сохранить — фактически превратили в многофункциональный спортивный комплекс на открытом воздухе. Это первый в городе подобный объект районного уровня, заявил начальник городского управления спорта Максим Клещевников.

На стадионе обустроили площадки для баскетбола, настольного тенниса с тремя всепогодными столами, зону для занятий боксом — столб, на который навесят две груши, — и два гимнастических комплекса. Один из них стал первым в городе, созданным специально для людей с ограниченными возможностями. Осветили обновленный стадион современными светодиодными фонарями, а безопасность будет обеспечена видеонаблюдением.

Работы на стадионе уже практически завершены — осталось завершить укладку плитки прорезиненного травмобезопасного покрытия, доделать ограждение, «теннисную» и «боксерскую» зоны. Открыть объект планируется к 15 августа, однако уже сейчас на баскетбольной площадке тренируются воспитанники хоккейной школы «Заряд».

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Ребятам нравится, как все новое и красивое сделали на стадионе. Такая площадка позволит популяризовать спорт и, в частности, хоккей среди жителей района. Будем проводить тут соревнования дворовых команд, — рассказал тренер спортшколы Михаил Абдулкадиров.

На преображение «Молодогвардейца» потратили в общей сложности 21 млн рублей, открытие стадиона намечено на 15 августа. Вся его территория будет круглосуточно и бесплатно открыта для жителей — с детьми будут по расписанию заниматься физкультурой инструкторы МБУ «Спортивный город».

Заброшенное здание портит вид двора уже полтора десятилетия. Фото: Егор ИВЛЕВ

Мэр Челябинска Наталья Котова во время инспекции обратила внимание на заброшенное здание возле стадиона: еще в 2009 году его взяли в аренду под перестройку в спорткомплекс, но работы с тех пор так и не сдвинулись с мертвой точки. Глава города потребовала от депутатов и районных властей принять меры, чтобы досрочно расторгнуть договор с арендатором — это позволит скорее перезагрузить возврат объекта в полезное использование.

Бассейн «Строитель» обновили в прошлом году, теперь настало время территории вокруг него. Фото: Егор ИВЛЕВ

Возле бассейна «Строитель» кипит работа — там, на площади перед главным входом оборудуют детскую площадку, поставят качели, скамейки, урны, посадят 20 новых деревьев, а на заднем дворе появится современная парковка. Пока объект готов лишь на треть, но через две недели его обещают завершить.

— Бассейн — знаковый для района объект, там в прошлом году открыли вторую чашу. И поэтому мы решили с той стороны, где будет второй выход, благоустроить парковочную зону. Подрядчик завозит туда щебень, предстоит отсыпка, асфальтирование, установка МАФов. До середины августа должно быть все готово, — сказал глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Подрядчик обещает завершить все к середине августа. Фото: Егор ИВЛЕВ

Скверы защитят от вандалов

На въезде в Металлургический район расположен небольшой сквер на углу улиц Калмыкова и Черкасской. Заросший пустырь с несколькими деревьями превратили в ухоженное пространство, где с комфортом смогут отдыхать как дети, так и взрослые — для этого были учтены пожелания жителей. Высажены 43 новых деревьев и 1,4 тысячи кустарников, появились мощеные дорожки, две детские и спортивная площадки, перголы с качелями и вращающимися уличными стульями, современные освещение и видеонаблюдение. Здесь работы также находятся в завершающей стадии, сдача объекта намечена на 15 августа.

Игровые комплексы выполнены из экологичных материалов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Чтобы новые общественные пространства радовали жителей в своем первозданном виде как можно дольше, городские власти приняли дополнительные меры по защите их от вандалов и маргиналов.

— Участились случаи вандализма, ущерб от которых по гарантии не возмещается: приходится тратить на ремонт бюджетные средства. Сейчас мы ведем мониторинг общественных пространств в выходные и вечером, по итогам будем обращаться в полицию с просьбой взять под особый контроль те места, где есть угроза повреждений элементов благоустройства, — заявила мэр Наталья Котова.

Пространство будет очень зеленым. Фото: Егор ИВЛЕВ

На благоустройство дворов Металлургического района по программе «Формирование современной городской среды» в этом году выделено 178,9 млн рублей. На эти средства благоустроены 12 дворов. А по программе инициативного бюджетирования работы прошли еще в шести дворовых территориях, отремонтированы 36 дворовых проездов.

— В каждом районе кипит работа в скверах, во дворах. Видим, что хотя объекты еще не завершены, все скамьи и спортплощадки уже заняты — люди ждут, когда можно будет ими пользоваться в полной мере, — прокомментировал председатель городской Думы Андрей Шмидт. — В целом по городу появляется множество интересных локаций: это и сквер у ДС «Юность», и Сад камней, продолжается строительство набережных. Надеемся, что в дальнейшем их будет становиться больше, и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы новые проекты поддерживали крупные инвесторы.

Новый сквер станет украшением въезда в Металлургический район. Фото: Егор ИВЛЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru