Все заволокло дымом, на месте пожарные: смотрим, как тушат здание тира в центре Челябинска

Пожарные борются с огнем. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня днем, 4 августа, в центре Челябинска – на Коммуны, 98 – загорелась крыша одноэтажного нежилого здания стрелкового тира. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на месте работают пожарные.

Развернут оперативный штаб. Фото: Егор ИВЛЕВ

- Здание 9х30 м, кирпичное, кровля мягкая. На тушение подано четыре ствола, работает четыре звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. Пострадавши нет. На момент пожара в здании не было людей, - сообщили в ведомстве.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Что стало причиной - пока неясно. Фото: Егор ИВЛЕВ

На месте работают пожарные. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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