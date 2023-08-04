Все заволокло дымом, на месте пожарные: смотрим, как тушат здание тира в центре Челябинска

Пожарные борются с огнем.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Сегодня днем, 4 августа, в центре Челябинска – на Коммуны, 98 – загорелась крыша одноэтажного нежилого здания стрелкового тира. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на месте работают пожарные.
Развернут оперативный штаб.
Фото: Егор ИВЛЕВ
- Здание 9х30 м, кирпичное, кровля мягкая. На тушение подано четыре ствола, работает четыре звена ГДЗС. На месте служба пожаротушения. Пострадавши нет. На момент пожара в здании не было людей, - сообщили в ведомстве.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Что стало причиной - пока неясно.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На месте работают пожарные.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru