Появились новые подробности в деле челябинского маньяка Владимира Ческидова Фото: Егор ИВЛЕВ

Расследование дела смолинского маньяка Владимира Ческидова продолжается. Его обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве. В 2009 году он заключил в комнату-тюрьму Екатерину и на протяжении 14 лет издевался над ней. А в 2011 году зверски убил еще одну жертву. Мы собрали последние новости о смолинском маньяке в Челябинской области на 5 августа.

Как сейчас выглядит девушка, которую челябинский маньяк Владимир Ческидов держал в плену 14 лет

О девушке, которая 14 лет провела в плену у смолинского маньяка Владимира Ческидова, за эти несколько дней в Челябинске слышал почти каждый. Все знают, как девчушка выглядела до похищения, но увидеть ее после стольких лет в заточении смогли лишь несколько человек, кроме следователей, медиков и социальных служб.

Одна из соседок стала свидетелем встречи двух самых родных друг для друга женщин – Кати и ее сестры Елены. По рассказам женщины, в тот день жители подъезда должны были наводить порядок в доме, когда Елена пришла и рассказала новость: спустя 14 лет нашлась сестра!

Когда женщина увидела, как сейчас выглядит Катя, ужаснулась. Не было похоже, что пленница жила в логове маньяка, как королева, о чем уверяет мать Владимира Ческидова. Перед ней стояла худая, измученная, пережившая ужасное время женщина.

– Сейчас она – маленький забитый зверек. Скорее всего, вся переломанная, шла криво, хромала, – ужасается соседка.

Сколько женщин было у челябинского маньяка Владимира Ческидова

В молодости смолинский маньяк Владимир Ческидов пользовался успехом у женщин. По данным «ФедералПресс», первую его жену звали Элей. Он жил с ней в Екатеринбурге. Местные жители поселка Смолино рассказывают, что жена застала Владимира с любовницей. У женщин даже была драка из-за него. Вторая женщина, с которой жил Владимир Ческидов – Мария, а после нее была Ольга. Они по своей воле приезжали к нему.

А вот двух других – Оксану и Екатерину челябинский маньяк уже силой удерживал у себя дома в поселке Смолино. Катю привязывал к столу, издевался над ней, насиловал. Оксану убил, когда она стала перечить ему и пыталась позвать на помощь. Тело расчленил, спрятал в бочку, пытался сжечь на сковороде, а потом закопал в сарае. Спустя время перепрятал останки в подполе дома.

Увидев, как мужчина расправился с Оксаной, Екатерина даже помыслить боялась о побеге.

Челябинский маньяк Владимир Ческидов рассказал, как удерживал в плену жертв

Смолинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену женщину, вывезли из СИЗО для следственного эксперимента. Очевидцы засняли челябинского маньяка на камеру, когда он приехал в в сопровождении смловиков в поселок Смолино.

Фото: neduraki_i_dorogi / t.me

Впереди него шел правоохранитель, который держал в руках куклу для следственных действий. На кукле Владимир Ческидов показывал, как совершал преступления. Выглядел при этом он растерянно и постоянно озирался по сторонам. После чего его посадили в наручниках в машину и снова увезли в СИЗО.

Напомним, Владимира Ческидова обвиняют в изнасиловании и похищении девушки, а также в убийстве второй жертвы.

Схема дома, где челябинский маньяк Владимир Ческидов 14 лет держал в плену женщину

Соседка семьи Ческидовых помогла KP.RU составить схему дома, где челябинский маньяк 14 лет держал в плену женщину. Надежда Ивановна была единственным посторонним человеком, который бывал в этом доме. Мать Владимира Ческидова периодически звала соседку в гости.

Как рассказывает женщина, обычно они с подругой сидели на кухне или в зале. Но однажды, когда Владимира не было, его мать провела экскурсию по дому для соседки.

Иллюстрация: Дмитрий Орлов

Комната, где держали Катю, находится в дальней части дома. Прямо у выхода в огород. Там два окна с решетками, они упираются в глухой соседский гараж. Снаружи дверь комнаты. Ее Владимир запирал на амбарный замок.

Примечательно, что спальня матери челябинского маньяка находится напротив той самой комнаты. Сам Владимир Ческидов в основном ночевал в зале.

Это были последние новости о смолинском маньяке в Челябинской области на 5 августа.

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