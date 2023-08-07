«Королева спорта» полюбила Челябинск: в столице Южного Урала отгремел чемпионат России по легкой атлетике

Василий Мизинов (на фото слева) и Тимур Моргунов в очередной раз выиграли звания чемпионов России. Фото Минспорт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск вновь стал столицей российской легкой атлетики. В прошлом году на Южном Урале прошел финал Спартакиады сильнейших спортсменов страны, а 2020-ом — чемпионат и первенство России.

В борьбе случаются и обидные падения. Фото Минспорт Челябинской области

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ

Представители «Королевы спорта» облюбовали челябинский стадион имени Елесиной. В этом году к национальному чемпионату на арене обновили разминочную зону для спортсменов, для зрителей установили новые пластиковые кресла, а по периметру смонтировали усиленное освещение. На протяжении всех четырех соревновательных дней — с 3 по 6 августа, федеральные каналы вели прямые трансляции с челябинской арены. А почетными гостями спортивного праздника стали Олимпийские чемпионы Ирина Привалова и Юрий Борзаковский. На церемонии открытия Ирина Привалова добавила эмоций, отметив, что в Челябинске умеют не только делать хорошие танки, но и проводить прекрасные спортивные турниры.

Болельщикам тоже было не до скуки. Фото Минспорт Челябинской области

Чемпионат России и одновременно 17-й этап легкоатлетической серии «Королева российского спорта» собрал почти 750 участников из 69 регионов страны. На старт вышли и более 40 спортсменов из Республики Беларусь.

За четыре дня чемпионата России по легкой атлетике на челябинском стадионе им. Елесиной побывало более 20 тысяч болельщиков. Фото Минспорт

ЭНЕРГЕТИКА ТРИБУН

На счету челябинских спортсменов две золотых медали. Надежды челябинских болельщиков оправдали вице-чемпион мира Василий Мизинов и вице-чемпион Европы, победитель финала «Бриллиантовой лиги» Тимур Моргунов. Первый в блестящем стиле на родном стадионе, опередив почти на круг своего ближайшего соперника, выиграл «золото» в спортивной ходьбе на 10 километров. Второй, несмотря на «провал» в подготовке к сезону, с результатом 5 метров 87 сантиметров стал лучшим в секторе для прыжков с шестом.

Кстати, почти сразу после церемонии награждения в первый день турнира Василий Мизинов стал факелоносцем. Сделав круг почета по стадиону, он зажег огонь чемпионата.

Чемпион России Василий Мизинов зажег огонь чемпионата России по легкой атлетике Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комментируя итоги выступления для «Комсомольской правды», Василий рассказал, что с самого старта он вышел вперед и задал приличный темп, который в итоге не смог поддержать ни один спортсмен. Результат Василия 38 минут 28 секунд. Это примерно по 3.50 на километр. Такой результат может считать для себя вполне приличным и подготовленный бегун!

На чемпионате эмоции били через край. Фото Минспорт Челябинской области

— Соперники помогли разогнаться на старте, но в итоге никто не смог удержать такой темп. В итоге такая уверенная победа. Хотя, если честно, из 10 баллов готов примерно на восемь. Сейчас буду готовиться к финалу Кубка страны, который пройдет в конце сентября — начале октября. Еще хочу сказать спасибо всем челябинским болельщикам, моей супруге, родителям, которые также болели за меня на стадионе. Энергетика на трибунах была мощнейшая. Это придавало сил и гнало вперед, — поделился эмоциями Василий Мизинов.

Победителей и призеров награждали губернатор Алексей Текслер и Олимпийские чемпионы Ирина Привалова и Юрий Борзаковский. Фото Минспорт

Тимур Моргунов после «золотого» прыжка на 5,87 тоже не скрывал эмоций.

— Попробовал прыгнуть на 6,01, но пока не готов к такой высоте. Этой зимой не получилось хорошо подготовиться к сезону. Объем работ был не такой, какой нужно. Мало бегал, мало прыгал… Реально, когда сейчас выходил в сектор для прыжков, думал хватит ли сил добежать до точки упора. Там оттолкнусь, и как пойдет, так пойдет. Получилось взять победную высоту с первой попытки. Это уже хорошо… На трибунах за меня болели мама, бабушка, сестра. Трибуны добавляли эмоций и азарта. Болели, поддерживали здорово. В Челябинске умеют проводить крупные турниры. Чемпионаты страны по легкой атлетике у меня на родине, на мой взгляд, самые лучшие по организации, — рассказал Тимур Моргунов.

Тимур Моргунов стал лучшим в секторе для прыжков с шестом с результатом 5,87. Фото Минспорт

ОБНОВИЛИ РЕКОРДЫ

Надежды на медаль у южноуральцев были и в женском спринте. Но немного не получилось у победительницы и призера чемпионатов и первенств России Натальи Комбаровой. На всех трех дистанциях — 100, 200 метров и эстафете 4х100 метров четвертые места. Но Наталья довольна результатом, поскольку обновила свои личные рекорды.

— По времени я пробежала норматив мастера спорта международного класса. Но девчата оказались быстрей меня, — рассказала Наталья Комбарова. — Но результатами я довольна. На 100-метровке сбегала по личному рекорду, на 200 метров тоже показала свое лучшее время. Да, не получилось зацепиться за медаль, но мне есть за что себя похвалить. Буду поддерживать форму и постараюсь успешно выступить на финале серии «Королевы спорта» и улучшить свои результаты.

Челябинска Наталья Комбарова на чемпионате России обновила свои личные рекорды. Фото Минспорт

Кстати, на чемпионате России в Челябинске довольно много спортсменов обновили свои личные рекорды. Кто-то даже сумел выполнить олимпийский норматив для попадания на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Правда, из-за объявленных санкций пока участие российских спортсменов на летней Олимпиаде под вопросом.

А финальные старты легкоатлетов серии турниров «Королевы российского спорта» пройдут в середине августа в Екатеринбурге.

Десятиборцы после финиша по традиции искупались в яме для бега с препятствиями. Фото Минспорт Челябинской области

КСТАТИ

За первое место на чемпионате страны спортсмены получили премиальные в размере 125 тыс. рублей, за второй место 62,5 тыс., за третье — 37,5 тыс. рублей.

В финале серии, который пройдет в Екатеринбурге размеры премиальных за первое, второе и третье места будут 300, 200 и 100 тыс. рублей, соответственно.

За первое место на чемпионате страны спортсмены получили премиальные в размере 125 тысяч рублей, за второй место 62,5, за третье – 37,5 тысяч рублей. Фото Минспорт

ЦИФРЫ

Чемпионат России в цифрах:

— За четыре дня соревнований на трибунах за спортсменов болели почти 20 тысяч зрителей

— Было разыграно 44 комплекта наград

— В чемпионате приняли участие 744 спортсмена из 69 регионов России и 41 легкоатлет республики из Беларусь

Легкая атлетика - вид спорта сильных телом и духом

— На турнире работали 100 волонтеров в возрасте от 16 до 70 лет

На чемпионате работала почти сотня волонтеров. Фото Минспорт Челябинской области

— Более 25 часов прямой трансляции на федеральных телеканалах

— На соревнованиях работали более 70 аккредитованных представителей СМИ — Турнир обслуживали 150 судей

Медали чемпионата изготовили златоустовские мастера. Фото Минспорт

Молот метать могут не только мужчины. Фото Минспорт Челябинской области

Спортсмены кто, как мог спасались от жары. Фото Минспорт Челябинской области

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