Поднес сигарету к пламени: в Кургане отдали под суд мужчину, осквернившего Вечный огонь

Осквернителя памятника засняла камера видеонаблюдения. Фото: архив КП

В Кургане будут судить 30-летнего мужчину, который в начале весны осквернил Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как установили следователи, преступление произошло 1 марта около пяти часов утра. Молодой человек был изрядно пьян и в присутствии подруги встал ногами на обелиск Победы, который был воздвигнут в память курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он поднес свою сигарету к пламени и закурил. После этого мужчина не ушел и остался сидеть на обелиске, распивать спиртное и веселиться.

Фото: СУ СКР по Курганской области

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на фасаде здания. Курганца задержали полицейские, которые патрулировали улицы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично).

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