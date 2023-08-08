«Я аж подпрыгнула»: в Челябинске разорвалась пивная кега, выброшенная на мусорку

Кусок кеги отбросило на несколько метров Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Вечером в воскресенье, 6 августа, жителей домов возле «Порт-Артура» в Ленинском районе перепугал громкий хлопок. Взвыли сигнализации припаркованных машин. Горожане, которые проводили теплый вечер во дворе, начали озираться вокруг.

Дыма нет, окна целые. Оказалось, что причиной переполоха стала стала пластиковая кега из магазина разливного пива. Огромная бутыль, выброшенная на мусорку у дома на Пограничной, 34, разорвалась на куски.

— Я аж подпрыгнула от неожиданности, в этот момент шла из магазина. А если бы в этот момент выбрасывал мусор ребенок или пожилой человек? Да кто угодно! — возмущается одна из жительниц. — Сотрудница разливайки вышла, как ни в чем не бывало, спросила «Что случилось?». Когда ей ответили, что это ваша кега, она развернулась и ушла.

Как рассказывают жители, похожий хлопок был ровно неделю назад, 30 июля, только в 5 утра. Тогда даже ЧОПовцы приезжали. Но, возможно, это не было связано с магазином.

ЧТО ГОВОРЯТ В РАЗЛИВАЙКЕ?

Журналист КП-Челябинск позвонил в магазин по указанному номер, но там, выслушав вопрос, бросили трубку. Удалось получить ответ через страницу во ВКонтакте. По инциденту недельной давности нам ответить не смогли, а вот недавнему все-таки разбираются.

— Да, собственник магазина в курсе произошедшего. Данная ситуация неприятна. По всей видимости, ПЭТ-тара была утилизирована не в полном соответствии с правилами утилизации. Магазин приносит свои извинения жителям домов, — отметили в магазине.

Многие магазины разливных напитков, которые работают чуть ли не в каждом доме, пользуются пластиковыми одноразовыми кегами — так дешевле. Но можно ли их выбрасывать просто так? Дело в том, что в пустой емкости остается достаточное количество газа. Если его не «стравить» (о том, как это делать, нужно читать в инструкции от производителей), может случиться ЧП. Так, в 2019 году на Тюменском мусоросортировочном заводе произошел несчастный случай — во время сортировки «рванула» кега и работник получил тяжелую травму глаза.

Сам магазин на улице Пограничной похоже не видит ничего страшного, чтобы выбросить их на контейнерную площадку.

— Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме в соответствии с подпунктом «д» пункта 11 Правил № 491, входит в состав работ, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома, — заявили в магазине.

Мы внимательно изучили текст документа, на который ссылаются в магазине. Там речь идет только о жидких отходах, иными сломами — канализации.

КАК ДОЛЖНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ КЕГИ?

В Центре коммунального сервиса, который занимается вывозом мусора в Челябинске, возразили: компания должна заключить для этого договор с организацией, которая имеет разрешение на работу с подобным мусором.

— Пластиковые кеги не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Это отходы от коммерческой деятельности, которые запрещено складировать на обычных контейнерных площадках для ТКО. Для вывоза подобного мусора организация, которая является их собственником, должна заключить отдельный договор с компанией, которая имеет лицензии на вывоз и утилизацию подобного мусора, — ответили в ЦКС. — Более того, региональный оператор также не получал от данного юридического лица документов для заключения договора на вывоз ТКО, что является нарушением природоохранного законодательства.

Регоператор пообещал уведомить торговую точку о необходимости заключить договоры на вывоз отходов. Если его не будет, разливайке грозит штраф до 250 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток (в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ).

— Информацию о фактах незаконного сброса отходов рекомендуем направлять непосредственно региональному оператору. Электронная почта ЦКС info@cks.ru, телефон кол-центра 8 (351) 200 33 83, — посоветовали в ЦКС для тех, кто столкнулся с похожей ситуацией.

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