Мусорного коллапса не будет: региональный оператор ответил на претензии компании по захоронению отходов в Магнитогорске

На переработку должны отдавать, как минимум, 20% мусора. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Одно из местных СМИ напугало жителей Магнитогорска грядущим мусорным коллапсом. Произойти он должен из-за того, что регоператор «Центр коммунального сервиса» якобы имеет задолженность перед компанией «Ситиматик». Именно ей принадлежат новые мусоросортировочный комплекс и полигон захоронения отходов в Магнитогорске.

Также приводится информация, что ЦКС не полностью оплачивает услуги по захоронению твердых коммунальных отходов. Редакция решила обратиться ко второй стороне конфликта – ЦКС и узнать их мнение по поводу озвученных претензий.

– Региональный оператор осуществляет деятельность в строгом соответствии с территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, которая утверждена министерством экологии региона. Согласно этому документу, новые магнитогорские объекты, которые построены ООО «Ситиматик» должны обеспечивать выборку не менее 20 % вторичного сырья из потока отходов, которые завозятся на объекты концессионера. Вместе с тем, ООО «Ситиматик» в официальных отчетах о проделанной работе показывает цифры, далекие от тех, что утверждены в территориальной схеме, – отметили в Центре коммунального сервиса. – Согласно документам, самый новый мусоросортировочный комплекс в регионе крайне малоэффективный объект, который совсем не решает задач, обозначенных национальным проектом «Экология». На объекте из потока отходов выбирается не 20% вторичного сырья, как ожидалось, а в 4 раза меньше. Среднемесячная выборка ВМР в 2022 году составила всего 4,5%, а в отдельные месяцы показатель был меньше 2%. А за работу в 2022 и 2023 годы этот же показатель не превышает 8% в среднем за месяц.

Представители «Ситиматика» утверждают, что он не обязан выбирать 20% сырья для переработки, так как он не брал на себя такой обязанности при подписании концессионного соглашения с министерством экологии Челябинской области в 2015 году. Так ли это на самом деле, рассказали в минэкологии.

– «Ситиматик» является концессионером, то есть стороной концессионного соглашения. Он обязался построить и эксплуатировать его в соответствии с условиями концессионного соглашения. Одно из условий соглашения – предельная доля коммунальных отходов, не подлежащих повторному использованию и направляемых на объект захоронения, не должна превышать 80% от входящего потока коммунальных отходов, – сообщили КП-Челябинск в министерстве экологии Челябинской области.

Мусоросортировочный комплекс. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Так почему же «Ситиматик» настаивает на другой позиции? Может быть, все дело в деньгах? Ведь на новые объекты обработки и захоронения в Магнитогорске министерство тарифного регулирования и энергетики региона установило единый тариф. Компании оплачивают только объем захороненных отходов. Но стоит отметить, что в стоимости захоронения каждой тонны уже заложены затраты на обработку мусора на сортировочном комплексе.

С отсортированными пластиком, картоном, металлом и стеклом компания может делать что угодно. Выручка от продажи также останется у них. Такое стимулирование рублем, как говорят отраслевые эксперты, должно быть интересно бизнесу: чем больше выбрал вторсырья и продал его, тем больше денег заработал. Такой подход нацелен на поэтапное сокращение объемов полигонного захоронения и достижения целей национального проекта «Экология». По плану к 2030 году объем мусора, направляемый на захоронение, должен сократиться в два раза.

– Центру коммунального сервиса неизвестно, является ли отказ «Ситиматик» работать строго в параметрах, утвержденных терсхемой, а именно направлять на захоронение не более 80% твердых коммунальных отходов, завозимых на объекты «Ситиматик», попыткой получить дополнительный доход за счет тарифа, но все выглядит так, – признали в ЦКС.

Также в Центре коммунального сервиса отметили, что они получают средства от потребителей услуги по обращению с ТКО и из них оплачивают работу операторов обработки, захоронения и прочие расходы.

– При этом в Магнитогорском кластере из-за просто гигантских затрат на строительство новых объектов захоронения и обработки, построенных концессионером «Ситиматик», правительству региона даже пришлось утвердить льготные тарифы, чтобы снизить нагрузку на население. Попытки «Ситиматик» через суды взыскать якобы существующие сверхзатраты выглядят по меньшей мере неприлично. ЦКС считает, что в полной мере оплачивает объем, оказываемых ООО «Ситиматик» услуг, и доказывают свою позицию в ходе судебных разбирательств, – заявили в ЦКС.

Более того региональный оператор сообщил, что он считает качество услуг, которые оказывает «Ситиматик», низкое. По данным ЦКС, мусоросортировочный комплекс не работает в полную мощность.

Редакция будет следить за развитием событий.

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