Южноуральская Венеция: дворы и дороги Челябинска затопило после сильного ливня

В соцсетях начали шутить, что пора доставать лодки. Фото: cheliabinsktop / t.me

В Челябинске днем 9 августа прошел сильный ливень. Из-за осадков оказались затоплены не только дороги, но и дворы. Причем на какое-то время даже образовались пробки, которые дошли до восьми баллов.

Ливневки не справились со стихией. Автомобилисты снижали скорость, чтобы с осторожностью преодолеть сильно затопленные участки. А где-то даже проехать было практически невозможно.

Тяжелее всего пришлось челябинцам без собственных машин. Они заходили в общественный транспорт полностью промокшими. И наблюдали в салоне автобусов и трамваев за теми, кто на улице пешком преодолевал громадные лужи.

Фото: Наш Челябинск / Vk.com

Фото: Наш Челябинск / Vk.com

Сильно не повезло тем, кто живет на первом этаже. Фото: Регион-74 | Челябинск / Vk.com

Фото: cheliabinsktop / t.me

Фото: мэрия Челябинска

По данным челябинского Гидрометцентра, осадки ожидаются и на следующий день, 10 августа. Однако разгула стихии не будет: прогнозируется небольшие дожди без гроз. Порывы ветра дойдут до 14 м/c.

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