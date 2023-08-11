«Здесь чувствуется, что этот микрорайон — Парковый!»: на окраине Челябинска обустроили две прогулочных зоны

Экотропа проложена так, чтобы максимально сохранить ощущение присутствия в лесу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже больше десяти лет прошло с тех пор, как были построены первые дома в челябинском микрорайоне Парковый. Но лишь недавно эта «спальная окраина» начала приобретать облик современного благополучного района. Были возведены две крупных школы и несколько детских садов, отремонтированы дороги и дворы, дошла очередь и до благоустройства мест для отдыха и прогулок местных жителей. В этом году в Парковом были созданы два современных общественных пространства в 55-м микрорайоне — экотропа и сквер с детской площадкой. Оба проекта реализованы по программе инициативного бюджетирования: объекты в ходе голосования выбрали жители микрорайона.

Насколько хорошо справились со взятыми обязательствами подрядчики, проверили глава Челябинска Наталья Котова, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, глава Курчатовского района Сергей Антипов и актив межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

Парк, придуманный детьми

Небольшую рощу за образовательным центром №5 между улицами Габдуллы Тукая и Александра Шмакова решили превратить в благоустроенный эко-парк осенью прошлого года. Идею предложили ученики ОЦ №5, которые захотели, чтобы природоведение и биологию им преподавали не в кабинетах, а на лоне природы — в лесу за окнами школы.

Подготовку к благоустройству начали, когда еще не растаял снег. К августу в лесу проложили три километра пешеходных дорожек из природных материалов: гранитной крошки и деревянных бортиков, установили скамейки и урны, воркаут-комплекс, а также шесть «станций», каждая — со своим функционалом: например, «Цветочная», «Птичья» со скворечниками или «Метеорологическая».

Появились там и освещение, и удобная и понятная навигация. Все было выполнено бережно, чтобы сохранить ощущение присутствия в лесу.

— Здесь чувствуется, что этот микрорайон — Парковый! — отметил глава Курчатовского района Сергей Антипов, рассказывая Наталье Котовой о новой экотропе.

Гулять по отсыпанным дорожкам удобно и маломобильным жителям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Парковый должен оставаться "парковым"!»

Изменения затронули и участок леса по другую сторону улицы Габдуллы Тукая — за строящимся детским садом по улице Бейвеля. Там заканчивают обустройство сквера площадью 48 тысяч кв. метров. Уже проложены пешеходные дорожки, установлено 50 фонарей, три десятка урн и скамеек, детский игровой комплекс из экологичных материалов, зона для воркаута, а также первая в Парковом специализированная площадка для выгула и дрессировки собак. Такие же зоны в будущем появятся и в других местах Курчатовского района, пообещал Сергей Антипов.

Детская площадка в сквере выполнена из экологичных материалов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава района признался, что при благоустройстве пришлось снести много больных и аварийных деревьев, но вместо них в сентябре-октябре, по его словам, появятся крупномерные саженцы — липы, рябины, березы. Средства на посадки удалось сэкономить в рамках той же программы инициативного бюджетирования.

— Сквер получился уникальным с точки зрения расположения в нем различных объектов, способствующих комфорту жителей, в том числе площадки для выгула собак. Наталья Петровна предложила придумать этому скверу название, которое было бы звучным, ярким, соответствовало содержанию. Также обсудим с коллегами этот вопрос, — отметил председатель городской Думы Андрей Шмидт.

Для жителей Паркового новые скверы стали настоящим подарком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям (особенно, собаководам) новый сквер очень понравился. Так местный старожил Григорий Велин, который переехал в Парковый десять лет назад, отметил, что раньше, пока не было сквера, приходилось пробираться через грязь, а жильцы окрестных домов собирали в этой роще грибы — настолько дикими оставались места все это время.

—Парковый должен оставаться «парковым»! Природа приманивает людей: я на ЧТЗ прожил 26 лет, переехал сюда и не пожалел! Все боялись, что лес вырубят и построят жилой комплекс, но вместо этого появился сквер, чему мы очень рады, — признался мужчина.

Также он попросил главу города переместить остановку на улице Бейвеля и пешеходный переход, которые, по его словам, расположены слишком неудобно — жителям приходится далеко ходить. Мэр пообещала дать поручение комитету дорожного хозяйства решить эту проблему.

— Жители давно обращались к нам с просьбой сделать в Парковом дороги и общественные пространства. В итоге нам удалось решить две задачи: и создать современную комфортную среду, и сохранить при этом лес, чтобы название микрорайона — «Парковый» — было актуальным в полной мере, — подвела итоги инспекции Наталья Котова. — Да, еще не все работы завершены, например, по озеленению, но осенью объекты будут полностью готовы. Надеемся на то, что новые скверы станут излюбленным местом притяжения и отдыха жителей Паркового.

Удобные дорожки нравятся и детям, и взрослым. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Объекты, которые мы сегодня увидели, свидетельствуют, что микрорайон «Парковый» полностью соответствует своему названию, — добавил Андрей Шмидт. — Тропиночная сеть, обустроенная при инициативе жителей микрорайона, задает развитие пространства. В текущем году во всех районах нашего города реализация программ благоустройства идет очень высокими темпами.

Всего в Курчатовском районе в этом году по программам инициативного бюджетирования, наказов избирателей и «Комфортная среда» были благоустроены три общественных пространства, 14 дворов и отремонтированы три межквартальных проезда. На эти цели из бюджета потратили 146,5 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru