Выше +30 и волны тепла: каким будет август 2023 в Челябинске

В августе челябинцы еще смогут отдохнуть на пляже Фото: Егор ИВЛЕВ

Август — месяц по календарю летний, но по ощущениям уже как бы полуосенний: и ночи холоднее, и листва начинает опадать, и, уходя из дома надолго, лучше захватить с собой что-нибудь теплое на плечи. Однако в этом году погода, кажется, задалась целью каждый месяц удивлять южноуральцев: то майское пекло, то неожиданно холодный июнь, то ливни с затоплением квартир и автомобилей — и снова сумасшедшая жара. Трудно предугадать, каким же будет третий месяц этого импульсивного лета. Чтобы не гадать, журналисты радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) обратились к начальнику отдела метеопрогнозов Челябинского областного гидрометцентра Екатерине Выходцевой.

— Долгосрочные прогнозы, к которым относится и прогноз на месяц, делает Гидрометцентр России. И, по их данным, среднемесячная температура в Челябинске будет выше нормы на 1,1 градуса. При этом норма — 17 градусов. А осадки ожидаются ниже нормы на 30%. Это значит, что август будет достаточно теплым месяцем, возможны периоды волн тепла, когда максимальная температура воздуха будет выше 30 градусов. Заморозки в августе маловероятны, только, возможно, в конце месяца. А что касается осадков, скорее всего, они будут носить характер локальных кратковременных дождей, как и в июле, — рассказала Екатерина Выходцева.

«Недостача» одной трети нормы осадков за месяц — это звучит настораживающе. Возникает вопрос: челябинцам стоит всерьез задуматься, как защититься от засухи? А городским службам, видимо, пора почаще поливать газоны, кусты и деревья? Эксперт пояснила, что проблема не новая. И да, это действительно проблема.

— Вообще у нас в регионе идет уже седьмой год засухи, и дефицит осадков летом — достаточно частое явление. К примеру, уже менее 50% от их нормы было в марте, апреле и мае. Только в июне близко к нормативному значению: 96% осадков. А в июле вообще было очень мало дождей по городу Челябинску: выпало 20%.

На вопрос, нужно ли бить тревогу, руководитель отдела метеопрогнозов областного Гидрометцентра отвечает, что тревога, собственно говоря, уже объявлена.

— И МЧС, и региональные власти говорят об опасной ситуации: засуха — и атмосферная, и почвенная. И, конечно, все это постоянно увеличивает пожарную опасность. Несколько снизили ее ливни, которые прошли в Челябинске и остальных частях региона в июле-начале августа.

Периодически в отношении нашего региона звучит тезис о том, что цикл засухи длиной в несколько лет сменится «мокрыми» годами. Например, об этом говорили в министерстве экологии региона, когда горожане задавали неудобные вопросы по поводу обмеления Шершней. По словам Екатерины Выходцевой, о подобной смене циклов с надеждой говорят многие специалисты. Но пока приходится наблюдать только опасную тенденцию: засуха затрагивает и водоемы, и атмосферу. Глобальное потепление не минует и Южный Урал.

Происходит глобальное потепление, с каждым годом температура на Земле повышается — и, конечно, это не проходит бесследно. Опасные погодные явления учащаются и становятся более масштабными. Это, по словам Екатерины Выходцевой, касается и засухи, и лесных пожаров, и таких локальных явлений, как экстремальные ливни, подобные тем, в которых недавно «захлебнулся» Челябинск.

— Паводки в последние несколько десятилетий усилились в два раза. Климат меняется как по всей Земле, так и на Урале, и все данные специалистов-климатологов подтверждаются в нашем регионе. За прошедшие 30 лет среднегодовая температура у нас повысилась на один градус, это достаточно значимо для климата, — поясняет эксперт.

Сообщения о трендах подтверждают и температурные рекорды: да, этим летом они у нас были. «Ненормативная» жара стояла по всему Уральскому региону. Екатерина Выходцева показывает «горячие точки» на карте:

— В июле были зафиксированы превышения абсолютных максимумов температуры в Челябинске. Так, 11 июля зафиксировали 39.7 градуса — таких значений у нас еще не было. Прежний рекорд поставили летом 1952 года, тогда термометр показал 38.7. Также были превышения в Катав-Ивановске, Миассе, Нязепетровске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Октябрьском. Эти температурные рекорды зафиксировали метеостанции.

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