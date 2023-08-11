Алексей Текслер посетил Красноармейский район, где оценил урожай и поручил ускорить строительство поликлиники

В Красноармейском районе знают, как получить рекордный урожай овощей, и давно отказались от импортных семян. Фото: пресс-служба губернатора.

В Красноармейском районе области появляются обустроенные скверы, школы с современным оборудованием, стадионы, строится новая поликлиника. При этом район удерживает лидерство в сельском хозяйстве. Чтобы оценить, как развивается село, и увидеть, как исполняются поручения, район посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Базовое направление в части экономики — сельское хозяйство, — прокомментировал свой рабочий визит Алексей Текслер. — И Красноармейский район — один из лидеров по выращиванию овощей. Обсудили важную тему помощи аграриям в вопросе развития мелиорации и семеноводческой деятельности. В части дорожного строительства в этом году в рамках «дорожного рывка» в три раза будет увеличен объем работ по региональным дорогам. В целом в районе реализуется большой объем работ по разным направлениям. Мы и дальше будем развивать Красноармейский район.

ЗЕМЛЯ КОРМИТ

Челябинская область сейчас готовится к уборочной кампании. Сбор яровых начнется уже чрез несколько дней. Пока же фермеры заготавливают корма и собирают ранний картофель. В Красноармейском районе также вполне успешно идет сбор ранней капусты: урожай здесь 60 тонн с гектара.

Губернатор Алексей Текслер отметил эти успехи, но также обратил внимание на проблему выведения собственных семян.

— Многие берут иностранные семена, но разве мы не можем решить эту проблему? Понятно, что нужны поддержка и время, но у нас есть те, кто умеет этим заниматься, — обратился к аграриям Алексей Текслер. — Даю поручение серьезно заняться темой семян. По картофелю мы должны закрывать все вопросы у себя в регионе.

Актуальной остается для фермеров и тема господдержки. Так, СХП «Красноармейское» в этом году получило 27,4 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на производство картофеля и овощей, содержание племенного крупного рогатого скота, производство молока, а также на производство и реализацию зерновых культур.

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА И ОБНОВЛЕННЫЙ ДК

Самое большое обновление в райцентре Миасское произошло в учреждениях здравоохранения. Достраивается новая поликлиника, завершается капитальный ремонт больницы, строятся и ремонтируются 12 фельдшерско-акушерских пунктов. Регион свои обязательства выполнил — финансирование идет в полном объеме, однако подрядчики подводят и пытаются сорвать сроки.

— Красноармейский район самый капиталоемкий в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — отметил во время проверки губернатор Алексей Текслер. — До конца года нам нужно завершить капитальный ремонт. Это же касается строительства и ремонта ФАПов. Жду выполнения и никаких аргументов и обоснований не принимаю, если будете срывать сроки. Это всех касается — и генподрядчиков, и субподрядчиков.

Алексей Текслер поручил ускорить строительство поликлиники в Миасском. Фото: пресс-служба губернатора.

Новые медицинские учреждения должны открыться к осени 2024 года.

Также губернатор проверил состояние школы в селе Бродокалмак, которая готовится принять 435 детей. По просьбам жителей Алексей Текслер поручил построить гараж для школьных автобусов. В учреждение подвозят детей из шести соседних поселков, и есть необходимость в отельном здании.

Новую жизнь получил Дом культуры Бродокалмака. После реконструкции в учреждении заработали 10 клубов. Работы проводились в 2022 году по госпрограмме «Развитие культуры и туризма в Челябинской области». Помимо ремонта ДК получил световое и звуковое оборудование, оформление сцены и зала, музыкальные инструменты.

В обновленном Доме культуры занимаются два народных коллектива. Фото: пресс-служба губернатора.

Включился Красноармейский район и в программу благоустройства. В Миасском к августу 2024 года появится своя набережная. Это первый крупный проект в районе, рассчитанный на два года. Первый этап закончат через 10 дней, и уже можно будет прогуляться вдоль Миасса.