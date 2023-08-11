«Мамочка умерла»: в больнице скончалась челябинка, на которую в пивбаре напал выходец из Средней Азии

Оксане был всего 41 год.
Фото: из соцсетей
В челябинской больнице погибла Оксана Н., жертва разъяренного экс-любовника. Ночью с 4 на 5 августа в пивном баре на нее напал бывший любовник Расулджон Ш.
– Он ударил ее ножом пять раз в область груди и один раз в шею сзади, – рассказывала КП-Челябинск близкая подруга жертвы.
Все это время Оксана была в реанимации. Рядом находились близкая подруга и дочь. Именно она и сообщила о смерти пострадавшей:
– Мамочка умерла.
На своей странице Алана объявила сбор средств на похороны для мамы:
– На гроб… Даже писать нечего. Извините, ко мне приезжать не надо, трогать меня тоже. Не звонить.
Все это время дочь была в больнице рядом с мамой, каждый день сообщала, жива ли она. Ведь врачи сразу сказали, если доживет до утра – будет чудо.
Ранее мы писали, что Оксана и Расулджон познакомились около 14 лет назад. Были в отношениях, но потом расстались. Это не устроило мужчину. Как-то вечером он напал на женщину. В больнице у Оксаны отказали некоторые органы, она не могла сама дышать.
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