Знакомые утверждают, что в исчезновении и смерти Александра Нурмухаметова слишком много странных обстоятельств. Фото: соцсети

Диджей и ведущий праздников Александр Нурмухаметов пропал 5 августа под Магнитогорском при странных обстоятельствах. Спустя четыре дня его нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой. Мы собрали последние новости о смерти пропавшего ведущего из Магнитогорска на 11 августа 2023 года.

Известно, что 4 августа Александр Нурмухаметов уехал на ГЛЦ «Банное», где проходил фестиваль электронной музыки. В этот день мужчина провел мероприятие, и ничто не предвещало беды. Днем 5 августа он был на пляже «Родина», организовывал дневную вечеринку. В 18:30 Александр Нурмухаметов позвонил девушке, рассказал о своих планах — хотел отдохнуть и поспать в номере. Позже у него было запланировано мероприятие на ГЛЦ «Банное», но там Александр не появился — исчез бесследно.

К поискам 34-летнего ведущего из Магнитогорска сразу же подключились волонтеры. Девушка Александра Нурмухаметова обратилась в полицию и написала два заявления: одно — в Магнитогорск, второе — в Абзелиловский район Республики Башкортастан, поскольку именно там территориально находится озеро Банное.

Удалось «пробить» перемещение смартфона. По данным биллинга, сигнал мобильного телефона в последний раз был 5 августа в 22:45 в районе кафе «Старый очаг», при повороте на Банное. От пляжа «Родина» эта метка находится в 8 км, а от ГЛЦ — в 12 км. Если Александр действительно был там с телефоном, значит, он уезжал с территории курорта.

Также получилось установить, что в тот вечер мужчина разговаривал по телефону с артистами фестиваля и их представителями. Однако эта информация никаких зацепок не дала. По телефону обсуждались лишь рабочие моменты.

Поиски завершились 9 августа. Тело Александра Нурмухаметова обнаружили на Банном сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Следственный комитет заявил: криминальных следов в смерти не обнаружено.

Была назначена судебная медицинская экспертиза. Она привнесет ясности в трагедию на Банном. По данным собственного источника «Комсомолки», сейчас правоохранители рассматривают версию о суициде.

— Изначально были сомнения в причинах произошедшего, поскольку у Александра были ободраны руки и ноги. Но потом выяснилось, что раны были у него и до пропажи. Других следов на теле нет. Точная причина станет известна после экспертизы, — рассказал наш собеседник.

Тем временем, близкие Александра Нурмухаметова отказываются комментировать ситуацию. А в социальных сетях продолжают строить догадки — сложно поверить в то, что с жизнерадостным мужчиной могла произойти такая трагедия. Слишком много странных обстоятельств в исчезновении и смерти Александра Нурмухаметова.

— Саша был добрый человек. Всегда и везде с улыбкой на лице, мухи не обидел. Человек-позитив. Он вел здоровый образ жизни, никому не мог перейти дорогу. Версия с суицидом выглядит неправдоподобно. Человек организовал мероприятие, собрал музыкантов из других городов, сам присутствовал на нем, отдыхал, веселился. Потом ему взгрустнулось, и он решил свести счеты с жизнью, предварительно подарив кому-то свой телефон? Это странно, — пишут магнитогорцы в социальных сетях.

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