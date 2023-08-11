Грозит пять лет колонии: в Кургане отдали под суд мужчину, который сбил рукой девочку на самокате

Ребенок после падения с самоката получил травмы Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Кургане передали в суд уголовное дело мужчины, который сбил рукой девочку на самокате. Ему вменяют нанесение побоев и хулиганство с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным следствия, все произошло вечером 5 мая у дома №8 на Солнечном бульваре. Мужчина стоял на тротуаре, когда мимо него проезжала 12-летняя девочка на самокате. В этот момент он резко выставил руку и захватил за шею ребенка. Школьница упала с самоката и получила травмы.

Самокат, на котором ездила девочка. Фото: СУ СКР по Курганской области

После происшествия 50-летнего мужчину задержали и поместили в СИЗО. По статье о хулиганстве ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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