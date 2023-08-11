Начала мучить совесть: выходец из Средней Азии, зарезавший челябинку в пивбаре, сдался полицейским

Расул и Оксана были знакомы 15 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полицейские задержали гражданина Таджикистана Русулджона Ш., который напал с ножом на свою бывшую возлюбленную Оксану. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Об этом рассказала и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК Анастасия Шапкина.

— В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировала представитель ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что на розыск мужчины был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. У сотрудников ППС, ГИБДД и участковых имелись приметы разыскиваемого, также ориентировку на него направили в соседние регионы.

— Полицейскими и следователями СУ СК России по Челябинской области принимались все необходимы меры по установлению его места нахождения. Работа в этом направлении велась круглосуточно, ее ход и результаты находились на постоянном контроле у руководства Главного управления МВД России по Челябинской области и следственных органов следственного комитета региона. В результате принятых мер подозреваемый был задержан, с ним проводятся следственные мероприятия, — прокомментировали в ведомстве.

Полиция опубликовала видео с допросом Расулджона. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина заявил, что любил Оксану.

Родная дочь убитой женщины сообщила, что Расулджон сам сдался полиции.

— Зная Расула 15 лет, могу сказать: сдался от горя. Он ходил по улицам и просил вызвать полицию. Говорил: «Я человека убил, вызывайте», — написала дочь убитой женщины на своей странице во «ВКонтакте».

Оксана и Расулджон познакомились около 15 лет назад. Были в отношениях, но потом расстались. Это не устроило мужчину. Как-то вечером он напал на женщину в пивбаре. Оксану госпитализировали с ножевыми ранениями. Она скончалась в больнице через несколько дней.

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