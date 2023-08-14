Завод Катавский цемент: стабильное развитие, уверенность в будущем и вклад в развитие территории

Сотрудники завода Катавский цемент выбирают активный образ жизни

Во второе воскресенье августа в стране традиционно отмечают – День строителя. Это профессиональный праздник для миллионов специалистов, работников строительной отрасли, для всех, кто связан с этой благородной и нужной профессией.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Цемент — основа любого строительства. Поэтому потребность в качественном материале всегда актуальна.

Совершенствование производственных технологий, обновление оборудования, социальные гарантии, единство и уверенность в завтрашнем дне — все это характеризует одно из ведущих предприятий региона – завод Катавский цемент.

За полгода предприятие произвело и отгрузило более 410 тысяч тонн цемента клиентам. Это больше, чем в этот же период предыдущего года примерно на 20 тысяч тонн. И завод не останавливается на достигнутом. В сентябре на предприятии завершится модернизация цементной мельницы, что обеспечит дополнительный объем выпуска и отгрузки высокомарочного цемента стабильного качества.

Компания ЦЕМРОС, в которую входит завод Катавский цемент, обновляет мощности предприятий холдинга.

В этом году стартовал крупный инвестиционный проект по модернизации цементной мельницы №5 на общую сумму около 240 млн руб. (из которых 107,8 млн рублей Катавскому цементу предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития»). Мельницу переоборудуют с открытого цикла помола цемента на замкнутый. Благодаря работе высокоэффективного сепаратора будет выпускаться больше цемента повышенной прочности. Объем выпуска цемента на мельнице после проведенной модернизации составит 114 тыс. тонн цемента в год.

Предприятие успешно развивается и в сфере автоматизации технологических процессов. Так, для цеха упаковки и отгрузки цемента приобрели автоматический паллетообмотчик. Новое оборудование позволяет быстро и качественно упаковать паллеты в стрейч-пленку. Раньше, при ручной обмотке, удавалось упаковать 4 тонны продукции в час. Теперь, благодаря такому помощнику, этот объем увеличился до 16 тонн.

Это далеко не все обновления, которыми может похвастаться предприятие. К примеру, сейчас на Катавском цементе идет установка трех винтовых компрессоров в цехе помола сырья. Это позволит исключить холостой ход турбокомпрессоров и снизить удельный расход электроэнергии. Стоимость проекта составила 26 млн рублей.

Кроме того, в начале ноября планируется запуск новой блочно-модульной водогрейной котельной. После запуска нового оборудования предприятие будет полностью обеспечено отоплением в зимний период, а горячим водоснабжением круглогодично.

Компания ЦЕМРОС, в которую входит завод Катавский цемент, обновляет мощности предприятий холдинга

В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Завод, помимо инвестиций в производство, вкладывает средства в развитие инфраструктуры, социальной сферы родного Катав-Ивановска.

Так, было приобретено новое стоматологическое оборудование для районной больницы, биохимический анализатор для исследования крови. Для перевозки детей на соревнования для спортивной школы куплен микроавтобуса. Также проведен ремонт помещений в техникуме, закуплены учебные стенды для проведения демонстрационных экзаменов. И это только часть инвестиционных вложений в социальную сферу города.

Такие проекты реализуются по программе комплексного развития территорий присутствия компании ЦЕМРОС, на реализацию которой ежегодно выделяется по 16 млн рублей. Компания заботится о развитии города, повышении качества жизни его жителей и это крайне важные инициативы. В том числе и потому, что большая часть сотрудников предприятия проживает в Катав-Ивановске.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ

Катавскому цементу более 50 лет! Но он успешно развивается, а его коллектив с уверенностью смотрит в будущее. Подрастает активная, вовлеченная в деятельность предприятия молодежь, молодые специалисты. Их инициативы и предложения поддерживаются и реализуются в рамках работы Совета молодежи.

Молодые сотрудники активно проводят совместные корпоративные мероприятия: сплавы по рекам, походы, праздники, конкурсы, участвуют в волонтерских акциях. Рабочий совет решает актуальные вопросы производства, внедряет успешные практики, новаторские предложения, поддерживает инициативы непосредственно на рабочих местах.

Производство развивается, завод модернизируется, цемент стабильно отгружается, вместе с тем и город преображается.

Отметим, что накануне праздника более 50 сотрудников завода за успешную работу были награждены премиями, грамотами и благодарностями.

ДЛЯ СПРАВКИ

ЦЕМРОС — диверсифицированный промышленный холдинг, один из лидеров цементной отрасли России. ЦЕМРОС объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов. Доля ЦЕМРОС на цементном рынке России составляет порядка 30%.

Официальный сайт: www.cemros.ru

Компания ЦЕМРОС поздравляет коллег и партнеров профессиональным праздником — Днем строителя

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги, партнеры компании, ветераны строительной отрасли

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем строителя!

Прогрессивный вектор развития компании ЦЕМРОС в производственной и социальной сферах, а также слаженная работа команды Катавского цемента позволили нам достичь значительных успехов и внести вклад в развитии инфраструктуры города.

Искренне благодарю всех сотрудников за хорошую работу, ответственность и профессионализм.

Желаю всем крепкого здоровья, поддержки коллег, успехов в делах, удачи и счастья. С Днем строителя!

Генеральный директор завода Катавский цемент Вячеслав Любимцев.