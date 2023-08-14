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Экономика14 августа 2023 7:30

Завод Катавский цемент: стабильное развитие, уверенность в будущем и вклад в развитие территории

Совершенствование производственных технологий, социальные гарантии, уверенность в завтрашнем дне — все это характеризует работу одного из ведущих предприятий региона —завод Катавский цемент
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Сотрудники завода Катавский цемент выбирают активный образ жизни

Сотрудники завода Катавский цемент выбирают активный образ жизни

Во второе воскресенье августа в стране традиционно отмечают – День строителя. Это профессиональный праздник для миллионов специалистов, работников строительной отрасли, для всех, кто связан с этой благородной и нужной профессией.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Цемент — основа любого строительства. Поэтому потребность в качественном материале всегда актуальна.

Совершенствование производственных технологий, обновление оборудования, социальные гарантии, единство и уверенность в завтрашнем дне — все это характеризует одно из ведущих предприятий региона – завод Катавский цемент.

За полгода предприятие произвело и отгрузило более 410 тысяч тонн цемента клиентам. Это больше, чем в этот же период предыдущего года примерно на 20 тысяч тонн. И завод не останавливается на достигнутом. В сентябре на предприятии завершится модернизация цементной мельницы, что обеспечит дополнительный объем выпуска и отгрузки высокомарочного цемента стабильного качества.

Компания ЦЕМРОС, в которую входит завод Катавский цемент, обновляет мощности предприятий холдинга.

В этом году стартовал крупный инвестиционный проект по модернизации цементной мельницы №5 на общую сумму около 240 млн руб. (из которых 107,8 млн рублей Катавскому цементу предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития»). Мельницу переоборудуют с открытого цикла помола цемента на замкнутый. Благодаря работе высокоэффективного сепаратора будет выпускаться больше цемента повышенной прочности. Объем выпуска цемента на мельнице после проведенной модернизации составит 114 тыс. тонн цемента в год.

Предприятие успешно развивается и в сфере автоматизации технологических процессов. Так, для цеха упаковки и отгрузки цемента приобрели автоматический паллетообмотчик. Новое оборудование позволяет быстро и качественно упаковать паллеты в стрейч-пленку. Раньше, при ручной обмотке, удавалось упаковать 4 тонны продукции в час. Теперь, благодаря такому помощнику, этот объем увеличился до 16 тонн.

Это далеко не все обновления, которыми может похвастаться предприятие. К примеру, сейчас на Катавском цементе идет установка трех винтовых компрессоров в цехе помола сырья. Это позволит исключить холостой ход турбокомпрессоров и снизить удельный расход электроэнергии. Стоимость проекта составила 26 млн рублей.

Кроме того, в начале ноября планируется запуск новой блочно-модульной водогрейной котельной. После запуска нового оборудования предприятие будет полностью обеспечено отоплением в зимний период, а горячим водоснабжением круглогодично.

Компания ЦЕМРОС, в которую входит завод Катавский цемент, обновляет мощности предприятий холдинга

Компания ЦЕМРОС, в которую входит завод Катавский цемент, обновляет мощности предприятий холдинга

В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Завод, помимо инвестиций в производство, вкладывает средства в развитие инфраструктуры, социальной сферы родного Катав-Ивановска.

Так, было приобретено новое стоматологическое оборудование для районной больницы, биохимический анализатор для исследования крови. Для перевозки детей на соревнования для спортивной школы куплен микроавтобуса. Также проведен ремонт помещений в техникуме, закуплены учебные стенды для проведения демонстрационных экзаменов. И это только часть инвестиционных вложений в социальную сферу города.

Такие проекты реализуются по программе комплексного развития территорий присутствия компании ЦЕМРОС, на реализацию которой ежегодно выделяется по 16 млн рублей. Компания заботится о развитии города, повышении качества жизни его жителей и это крайне важные инициативы. В том числе и потому, что большая часть сотрудников предприятия проживает в Катав-Ивановске.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ

Катавскому цементу более 50 лет! Но он успешно развивается, а его коллектив с уверенностью смотрит в будущее. Подрастает активная, вовлеченная в деятельность предприятия молодежь, молодые специалисты. Их инициативы и предложения поддерживаются и реализуются в рамках работы Совета молодежи.

Молодые сотрудники активно проводят совместные корпоративные мероприятия: сплавы по рекам, походы, праздники, конкурсы, участвуют в волонтерских акциях. Рабочий совет решает актуальные вопросы производства, внедряет успешные практики, новаторские предложения, поддерживает инициативы непосредственно на рабочих местах.

Производство развивается, завод модернизируется, цемент стабильно отгружается, вместе с тем и город преображается.

Отметим, что накануне праздника более 50 сотрудников завода за успешную работу были награждены премиями, грамотами и благодарностями.

ДЛЯ СПРАВКИ

ЦЕМРОС — диверсифицированный промышленный холдинг, один из лидеров цементной отрасли России. ЦЕМРОС объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов. Доля ЦЕМРОС на цементном рынке России составляет порядка 30%.

Официальный сайт: www.cemros.ru

Компания ЦЕМРОС поздравляет коллег и партнеров профессиональным праздником — Днем строителя

Компания ЦЕМРОС поздравляет коллег и партнеров профессиональным праздником — Днем строителя

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги, партнеры компании, ветераны строительной отрасли

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем строителя!

Прогрессивный вектор развития компании ЦЕМРОС в производственной и социальной сферах, а также слаженная работа команды Катавского цемента позволили нам достичь значительных успехов и внести вклад в развитии инфраструктуры города.

Искренне благодарю всех сотрудников за хорошую работу, ответственность и профессионализм.

Желаю всем крепкого здоровья, поддержки коллег, успехов в делах, удачи и счастья. С Днем строителя!

Генеральный директор завода Катавский цемент Вячеслав Любимцев.

БИЗНЕС-ПРЕСС