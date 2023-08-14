«Белое строительство»: возведение домов без стройплощадки и мусора на участке

Монтаж таких домов успевают сделать всего за день, а служат они гарантированно до 50 лет. Фото: Группа компаний «Доммодуль74».

В Челябинске все популярнее становятся модульные дома: стильные, компактные и недорогие. Это отличная альтернатива квартире или загородному жилью, строительство которого может растянуться на долгие годы. Группа компаний «Доммодуль74». занимается проектированием и строительством быстровозводимых коттеджей из утепленного железобетона по всей Челябинской области. Жилье по достоинству оценили десятки новоселов. Выбрать и купить такой дом не сложнее, чем машину в автосалоне. Да и строить самому ничего не нужно. Домик на участке вырастет буквально за день – без склада стройматериалов, мусора и головной боли с подрядчиками. Настоящее «белое строительство» по всем стандартам качества.

Дома для круглогодичного проживания

Время расцвета быстровозводимого жилья в Челябинске пришлось на пандемию и самоизоляцию, считает главный инженер Группы компаний «Доммодуль74» Евгений Максимов. По его словам, именно тогда начал расти спрос на загородную недвижимость. Вот только времена меняются, а тренды остаются. Сейчас модульные дома выбирают не только в качестве дачи, но и основного жилья. Тем более, находиться в нем комфортно в любое время года.

Уникальные дома спроектированы с учетом особенностей уральской погоды. Срок службы – до 50 лет. Зимой в них тепло, а летом – прохладно, благодаря уникальным свойствам утеплителя – базальтовой минераловатной плиты. Строения обладают высокой прочностью, хорошей тепло- и звукоизоляцией, а также пожаробезопасны. Дополнительно дома могут быть оборудованы современными системами отопления: по желанию здесь устанавливают теплый водяной пол с котлом (электрическим, газовым, пеллетным, дровяным), либо современные инфракрасные обогреватели. Если на участке уже есть коммуникации, пробурена скважина, проведено электричество – завести блага цивилизации в здание не составит никакого труда.

Зимой в домах тепло, а летом – прохладно, благодаря уникальным свойства утеплителя – базальтовой минераловатной плиты. Фото: Группа компаний «Доммодуль74».

Самой популярной комплектацией дома стала «База». В нее входит фундамент из монолитного железобетона с технологическими отверстиями для заведения воды и канализации. Стеновые трехслойные железобетонные панели, утепленные внутри. Кровля из плоской железобетонной плиты с парапетом. На ней можно разместить индивидуальный бассейн, мангальную зону, летнюю мансарду или в будущем построить второй этаж. Парапет также придаст высоту дому-модулю, что сделает его более привлекательным с внешней стороны.

В базовую комплектацию входят также кабель-каналы для разводки электричества, которые расположены внутри стен и кровли. Все стыки между элементами герметизируются эффективными полиуретановыми герметиками, которые обеспечивают дому-модулю непродуваемость и компенсируют температурные расширение материалов. То есть зимой сжатие, а летом – расширение. Благодаря этим герметикам в стенах не образуются трещины.

- Наша компания дает гарантию на сборку 5 лет. А гарантийный срок эксплуатации составляет 50 лет. Он подтвержден сертификатами на изделия домокомплекта, – говорит Евгений Максимов.

Конструкция из «дышащих» железобетонных панелей изготавливается на заводе, а затем транспортируется на строительную площадку для установки. С момента оформления договора до монтажа здания в среднем проходит 14 дней, если нет очереди на производстве. Однако само строительство на участке завершают еще в течение 24 часов. После этого дом полностью готов к заселению. Строители не оставят после себя никакого мусора – его здесь не может быть априори. Так что новоселам остается только наслаждаться пейзажем и обустройством интерьера:

- Размеры варьируются от 12 до 100 квадратных метров. Устанавливаем стены на фундаментную плиту. Ее или привозим на участок, если размер дома небольшой, или заливаем уже на месте. Дом не осядет и не даст трещин в будущем. Кроме того, одним из преимуществ наших домов является, то что их можно не регистрировать как объект недвижимости, что снижает риски претензий со стороны надзорных органов, - говорит главный инженер Группы компаний «Доммодуль74» Евгений Максимов.

Современный дом в ипотеку

Одним из преимуществ является возможность строительства такого дома в ипотеку. Для этого нужно утвердить планировку, обратиться в банки-партнеры – Сбер, ДОМ.РФ или Совкомбанк и заключить договор. Взять ипотеку на строительство дома от Группы компаний «Доммодуль 74» возможно даже без поручителя. При этом цена, закрепленная в договоре на момент его подписания, остается неизменной даже в том случае, если стоимость расходных материалов на рынке повысится.

- Строительство дома от ГК «Доммодуль74» сейчас – это легкий и приятный процесс. Условия для ипотеки простые и понятные. Так что человеку остается лишь утвердить планировку, показать, где он хочет видеть розетки и немного подождать. Дом быстро появится на участке. Все максимально удобно. Все хлопоты мы берем на себя, - продолжает Евгений Максимов.

Доступнее и удобнее квартиры

Цена на любые модульные дома зависит от технологии строительства. В стоимости учитывается материал стен, утеплитель, отделка, двери, окна и даже сантехника. «Доммодуль74» предлагает дома из утепленного внутри железобетона в предчистовой отделке по цене от 43 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения в многоквартирном жилом доме Челябинска квадратный метр нового жилья в среднем стоит 75 тысяч рублей, а вторичного – больше 67 тысяч рублей. Для тех, кто хочет комфортное и качественное жилье по приемлемым ценам – разница очевидна.

Строительство на участке завершают в течение 24 часов. Фото: Группа компаний «Доммодуль74».

Кстати, приобрести новый объект недвижимости можно сразу с землей. В пригороде Челябинска в течение года появится целый район с модульными домами на уютных зеленых участках. В поселке Солнечный Сосновского района планируют установить 37 аккуратных строений по стоимости от 50 000 рублей за квадратный метр. В ближайшее время здесь начнут возведение первых домов.

У модульного строительства в Челябинской области большие перспективы, уверен Евгений Максимов, и в ближайшие несколько лет эти объекты будут широко использовать не только в частном, но и в коммерческом домостроении. Многие города региона находятся на стратегически важных туристических направлениях. По дороге в край озер ездят тысячи отдыхающих из соседних областей. Это невероятный трафик, который нужно где-то размещать. Модульные дома от «Доммодуль74» – отличное решение для бизнеса, которое по достоинству оценят и туристы.