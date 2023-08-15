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Общество15 августа 2023 4:52

В Карагайкуль с душой

«Комсомолка» побывала на ферме в Кунашакском районе, где разводят лошадей, выращивают саженцы деревьев и поят кумысом.
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Даян Иштимиров планирует разместить на территории до 50 теплиц.

Даян Иштимиров планирует разместить на территории до 50 теплиц.

Из Челябинска мы выехали утром — на дорогах толчея, душно. Но буквально 40 минут по трассе в сторону Екатеринбурга — и мы сворачиваем с дороги неподалеку от Карагайкуля. Погода разошлась, после ливней пряно пахнет травой и лесом. Нас приветливо встречают работники кухни КФХ «Кочевник». На стоянке припаркованы фуры и легковые машины, внутри царит оживление, пахнет свежей выпечкой, жареным мясом. Мы приехали на ферму предпринимателя Даяна Иштимирова, чтобы своими глазами увидеть, как тут разводят лошадей башкирской породы, делают кумыс и выращивают топинамбур, саженцы деревьев, которые потом разъезжаются по всей стране и даже за рубеж.

В КФК «Кочевник» подают традиционную башкирскую еду.

В КФК «Кочевник» подают традиционную башкирскую еду.

«КОГДА ТЫ ВИДИШЬ, КАК ВСХОДЯТ САЖЕНЦЫ, - ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ВСЕ НЕ ЗРЯ»

Совсем скоро нас накормят тушеной кониной, собственноручно изготовленной колбасой, свежайшей выпечкой и напоят холодным кумысом (башкирское гостеприимство тут чувствуется во всем. - Прим. автора). Но сначала идем на экскурсию. Ферма расположена очень удачно: отсюда можно быстро добраться и до Екатеринбурга, и до Челябинска. Да и далеко от трассы уезжать не надо. По пути к теплицам - большая горка. Ее предприниматель соорудил для детишек, и зимой сюда стекаются ребята с окрестных деревень, чтобы покататься на тюбингах и ледянках.

Буквально пара сотен метров, и мы у гигантских теплиц. На входе достраивают небольшое здание с огромной вывеской «Карагайкульский лесопитомник». Здесь будут принимать партнеров и вести переговоры. Тишина. Слышно только коров на соседнем пастбище, фыркающих лошадей в загоне неподалеку и нечастые переговоры работниц на поле. Их почти невидно за подросшими лиственницами, тополями и ивами.

Посевная уже закончилась, поэтому большинство рабочих разъехались. Чистота. Ощущение будто ты попал в фильм с пасторальными пейзажами. Кажущаяся подстриженной газнокосилкой трава на самом деле вытоптана лошадьми - их запустили сюда специально.

На поле «сидят» тополя и ивы.

На поле «сидят» тополя и ивы.

На поле набирают силу 300 тысяч саженцев пирамидального тополя и пионер-38, 50 тысяч - ивы желтокорой, столько же - ивы шаровидной, еще 30 тысяч - тополя серебристого. На отдельном участке высажены еще деревья. А вот какие - Даян Иштимиров не говорит:

— Высадили первый раз в этом году, посмотрим, как приживется. Тогда уже и будем говорить об этом.

Тополя уже достаточно большие - 1,3 метра, к осени их уже можно высаживать. Как рассказал Даян Рашитович, хвойные саженцы почти все раскуплены, сейчас к посадке готовят новую партию:

— Саженцы пользуются спросом. Сейчас активно идут программы по лесовосстановлению, озеленению парков и скверов. Конечно, есть питомники большие, но и мы смотрим, кому что нужно. Например, есть договоренности поставок лиственницы в Караганду (Казахстан), Монголию. Им нужны быстрорастущие деревья, которые можно использовать в качестве ветрозащиты. А для скверов идеально подходят тополя, хвойные.

Теплицы оборудованы автополивом.

Теплицы оборудованы автополивом.

Идем к теплицам - их шесть: лиственницы, сосна горная, голубые ели. Еще столько же теплиц поставили не так давно, они даже пахнут свежесрубленным деревом. Даян Иштимиров открывает створку, чтобы мы своими глазами увидели только-только проклюнувшиеся ростки лиственницы обыкновенной. Сидеть им тут удобно: теплицы огромные, установлена система полива. По словам фермера, малыши тут проведут 90 дней, именно столько нужно времени для доращивания и подкормки перед высадкой в открытый грунт. Сеют семена в специальные пластиковые кассеты с торфяной смесью - для каждого вида дерева фермер заказывает специальный состав с удобрениями в «Русской торфяной компании».

— Территория позволяет разместить здесь порядка 50 теплиц. Будем расширяться по мере возможности. Почему я начал заниматься саженцами? Важно все, что касается здорового образа жизни. У нас лошади, кумыс, рядом озеро, которым мы тоже займемся плотнее, и питомник. Лес - это легкие нашей планеты, о нем нужно тоже заботиться. Когда я вижу, как саженцы начинают всходить, понимаю, что не зря живу и вкладываю в дело столько сил, — говорит Даян Иштимиров.

КАК ХОББИ СТАЛО ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

Лесопитомник - логическое продолжение работы Даяна Иштимирова. А начиналось все с разведения лошадей башкирской породы. С Кунашакским районом предпринимателя многое связывает. Отсюда родом его предки, супруга, с которой они родили и воспитывают четверых детей. Раньше Даян Рашитович работал в Челябинске, у него было свое производство пенобетона, строительство домов. А вот лошади долгое время оставались просто хобби.

Кумыс - отличное средство для поддержания здоровья.

Кумыс - отличное средство для поддержания здоровья.

В 2013 году после реализации нескольких проектов, связанных с освоением земель, вместе с другом детства Сергеем начали расширяться и осваивать направление - коневодство. Докупили землю, увеличили поголовье. Изначально был небольшой табун, сейчас - более 300 голов, 30 из них - дойные. В планах - увеличить до 1000 голов.

Даян Рашитович убежден: кумыс - это отличное средство для поддержания здоровья человека.

— Лошадь - умное животное. Она питается более чем 150 видами трав, а потом все полезное идет в молоко. По химическому составу кумыс похож на молоко матери, - говорит предприниматель. — Чтобы кумыс приносил еще больше пользы, я хочу открыть центр здоровья «Гармония». Центр позволит создать условия для кумысолечения. Реализация данного проекта уже началась. Правда в настоящее время есть бюрократические проволочки, но, думаю, это не помешает работе и кумыс принесет пользу своим будущим посетителям.

На ферме разводят лошадей башкирской породы.

На ферме разводят лошадей башкирской породы.

Сегодня дойка лошадей не была запланирована, поэтому мы просто пошли поглазеть на красавиц. Как раз время обеда - лошади толпились у поилок, фыркали и мотали головами, будто здороваясь с гостями. На ферму и в самом деле планируют запустить ручеек туристов - для иппотерапии. Дополнительно фермер хочет поставить несколько апидомиков - это такие помещения с кушетками, под которыми держат пчел. Своеобразное пчелиное SPA. А еще в планах - организовать гирудотерапию. Совсем рядом, за леском озеро Карагайкуль. Там Даян Рашитович организует кемпинги.

Мы уверены, что у него все получится и ферма станет настоящим туристическим раем. И неудивительно с такой-то поддержкой. Со своим другом и партнером Сергеем Даян Рашитович знаком с 6 лет, и, как признается, все его идеи товарищ поддерживает. А дома - впрочем, и на работе тоже - надежный тыл супруги Альбины. Она работает в местной школе завучем, учителем математики, физики и геометрии, а летом вместе с младшей 6-летней дочерью помогает супругу на кухне в КФХ «Кочевник». Старший 21-летний сын учится в Екатеринбурге, но тоже с удовольствием помогает отцу.

Уже два года Даян Иштимиров является председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия - За правду» в Кунашакском районе.

Уже два года Даян Иштимиров является председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия - За правду» в Кунашакском районе.

— У нас в команде все ребята достойные, работоспособные. Многие со мной не первый год, — говорит Даян Иштимиров. - Мы не только занимаемся фермерством, но и помогаем людям. Уже два года, как я являюсь помощником депутата Госдумы, депутатом районного Собрания депутатов, председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия - За правду» в Кунашакском районе. К нам приходят люди со своими проблемами, и мы стараемся им помочь. Дело двигается. Главное - все нужно делать от души, с энтузиазмом. Тогда ты не устаешь ни одного дня от работы и получаешь от нее должное удовлетворение.

Этот же энтузиазм помогает Даяну Рашитовичу строить планы на будущее. Он рассказал, что рядом с КФХ «Кочевник» хочет построить баню, помещение с душевыми, прачечными, туалетами и гостиницей наверху. А неподалеку предприниматель с товарищем выкупили торговый комплекс в 2000 кв. метров. Там будут фермерские ряды с мясом, молоком, творогом, колбасами и другими продуктами. Что ж, приедем сюда еще раз обязательно.

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БИЗНЕС-ПРЕСС