В Карагайкуль с душой

Даян Иштимиров планирует разместить на территории до 50 теплиц.

Из Челябинска мы выехали утром — на дорогах толчея, душно. Но буквально 40 минут по трассе в сторону Екатеринбурга — и мы сворачиваем с дороги неподалеку от Карагайкуля. Погода разошлась, после ливней пряно пахнет травой и лесом. Нас приветливо встречают работники кухни КФХ «Кочевник». На стоянке припаркованы фуры и легковые машины, внутри царит оживление, пахнет свежей выпечкой, жареным мясом. Мы приехали на ферму предпринимателя Даяна Иштимирова, чтобы своими глазами увидеть, как тут разводят лошадей башкирской породы, делают кумыс и выращивают топинамбур, саженцы деревьев, которые потом разъезжаются по всей стране и даже за рубеж.

В КФК «Кочевник» подают традиционную башкирскую еду.

«КОГДА ТЫ ВИДИШЬ, КАК ВСХОДЯТ САЖЕНЦЫ, - ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ВСЕ НЕ ЗРЯ»

Совсем скоро нас накормят тушеной кониной, собственноручно изготовленной колбасой, свежайшей выпечкой и напоят холодным кумысом (башкирское гостеприимство тут чувствуется во всем. - Прим. автора). Но сначала идем на экскурсию. Ферма расположена очень удачно: отсюда можно быстро добраться и до Екатеринбурга, и до Челябинска. Да и далеко от трассы уезжать не надо. По пути к теплицам - большая горка. Ее предприниматель соорудил для детишек, и зимой сюда стекаются ребята с окрестных деревень, чтобы покататься на тюбингах и ледянках.

Буквально пара сотен метров, и мы у гигантских теплиц. На входе достраивают небольшое здание с огромной вывеской «Карагайкульский лесопитомник». Здесь будут принимать партнеров и вести переговоры. Тишина. Слышно только коров на соседнем пастбище, фыркающих лошадей в загоне неподалеку и нечастые переговоры работниц на поле. Их почти невидно за подросшими лиственницами, тополями и ивами.

Посевная уже закончилась, поэтому большинство рабочих разъехались. Чистота. Ощущение будто ты попал в фильм с пасторальными пейзажами. Кажущаяся подстриженной газнокосилкой трава на самом деле вытоптана лошадьми - их запустили сюда специально.

На поле «сидят» тополя и ивы.

На поле набирают силу 300 тысяч саженцев пирамидального тополя и пионер-38, 50 тысяч - ивы желтокорой, столько же - ивы шаровидной, еще 30 тысяч - тополя серебристого. На отдельном участке высажены еще деревья. А вот какие - Даян Иштимиров не говорит:

— Высадили первый раз в этом году, посмотрим, как приживется. Тогда уже и будем говорить об этом.

Тополя уже достаточно большие - 1,3 метра, к осени их уже можно высаживать. Как рассказал Даян Рашитович, хвойные саженцы почти все раскуплены, сейчас к посадке готовят новую партию:

— Саженцы пользуются спросом. Сейчас активно идут программы по лесовосстановлению, озеленению парков и скверов. Конечно, есть питомники большие, но и мы смотрим, кому что нужно. Например, есть договоренности поставок лиственницы в Караганду (Казахстан), Монголию. Им нужны быстрорастущие деревья, которые можно использовать в качестве ветрозащиты. А для скверов идеально подходят тополя, хвойные.

Теплицы оборудованы автополивом.

Идем к теплицам - их шесть: лиственницы, сосна горная, голубые ели. Еще столько же теплиц поставили не так давно, они даже пахнут свежесрубленным деревом. Даян Иштимиров открывает створку, чтобы мы своими глазами увидели только-только проклюнувшиеся ростки лиственницы обыкновенной. Сидеть им тут удобно: теплицы огромные, установлена система полива. По словам фермера, малыши тут проведут 90 дней, именно столько нужно времени для доращивания и подкормки перед высадкой в открытый грунт. Сеют семена в специальные пластиковые кассеты с торфяной смесью - для каждого вида дерева фермер заказывает специальный состав с удобрениями в «Русской торфяной компании».

— Территория позволяет разместить здесь порядка 50 теплиц. Будем расширяться по мере возможности. Почему я начал заниматься саженцами? Важно все, что касается здорового образа жизни. У нас лошади, кумыс, рядом озеро, которым мы тоже займемся плотнее, и питомник. Лес - это легкие нашей планеты, о нем нужно тоже заботиться. Когда я вижу, как саженцы начинают всходить, понимаю, что не зря живу и вкладываю в дело столько сил, — говорит Даян Иштимиров.

КАК ХОББИ СТАЛО ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

Лесопитомник - логическое продолжение работы Даяна Иштимирова. А начиналось все с разведения лошадей башкирской породы. С Кунашакским районом предпринимателя многое связывает. Отсюда родом его предки, супруга, с которой они родили и воспитывают четверых детей. Раньше Даян Рашитович работал в Челябинске, у него было свое производство пенобетона, строительство домов. А вот лошади долгое время оставались просто хобби.

Кумыс - отличное средство для поддержания здоровья.

В 2013 году после реализации нескольких проектов, связанных с освоением земель, вместе с другом детства Сергеем начали расширяться и осваивать направление - коневодство. Докупили землю, увеличили поголовье. Изначально был небольшой табун, сейчас - более 300 голов, 30 из них - дойные. В планах - увеличить до 1000 голов.

Даян Рашитович убежден: кумыс - это отличное средство для поддержания здоровья человека.

— Лошадь - умное животное. Она питается более чем 150 видами трав, а потом все полезное идет в молоко. По химическому составу кумыс похож на молоко матери, - говорит предприниматель. — Чтобы кумыс приносил еще больше пользы, я хочу открыть центр здоровья «Гармония». Центр позволит создать условия для кумысолечения. Реализация данного проекта уже началась. Правда в настоящее время есть бюрократические проволочки, но, думаю, это не помешает работе и кумыс принесет пользу своим будущим посетителям.

На ферме разводят лошадей башкирской породы.

Сегодня дойка лошадей не была запланирована, поэтому мы просто пошли поглазеть на красавиц. Как раз время обеда - лошади толпились у поилок, фыркали и мотали головами, будто здороваясь с гостями. На ферму и в самом деле планируют запустить ручеек туристов - для иппотерапии. Дополнительно фермер хочет поставить несколько апидомиков - это такие помещения с кушетками, под которыми держат пчел. Своеобразное пчелиное SPA. А еще в планах - организовать гирудотерапию. Совсем рядом, за леском озеро Карагайкуль. Там Даян Рашитович организует кемпинги.

Мы уверены, что у него все получится и ферма станет настоящим туристическим раем. И неудивительно с такой-то поддержкой. Со своим другом и партнером Сергеем Даян Рашитович знаком с 6 лет, и, как признается, все его идеи товарищ поддерживает. А дома - впрочем, и на работе тоже - надежный тыл супруги Альбины. Она работает в местной школе завучем, учителем математики, физики и геометрии, а летом вместе с младшей 6-летней дочерью помогает супругу на кухне в КФХ «Кочевник». Старший 21-летний сын учится в Екатеринбурге, но тоже с удовольствием помогает отцу.

Уже два года Даян Иштимиров является председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия - За правду» в Кунашакском районе.

— У нас в команде все ребята достойные, работоспособные. Многие со мной не первый год, — говорит Даян Иштимиров. - Мы не только занимаемся фермерством, но и помогаем людям. Уже два года, как я являюсь помощником депутата Госдумы, депутатом районного Собрания депутатов, председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия - За правду» в Кунашакском районе. К нам приходят люди со своими проблемами, и мы стараемся им помочь. Дело двигается. Главное - все нужно делать от души, с энтузиазмом. Тогда ты не устаешь ни одного дня от работы и получаешь от нее должное удовлетворение.

Этот же энтузиазм помогает Даяну Рашитовичу строить планы на будущее. Он рассказал, что рядом с КФХ «Кочевник» хочет построить баню, помещение с душевыми, прачечными, туалетами и гостиницей наверху. А неподалеку предприниматель с товарищем выкупили торговый комплекс в 2000 кв. метров. Там будут фермерские ряды с мясом, молоком, творогом, колбасами и другими продуктами. Что ж, приедем сюда еще раз обязательно.

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