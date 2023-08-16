Запрещенная рукопись и Библия XVI века: Публичка показала старинные книги, которые достают раз в несколько лет

Эта Библия была издана в 1581 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В дальних комнатах челябинской Публички есть удивительные книги, которые достают из специальных кейсов только раз в несколько лет. Некоторые из них читали Романовы больше ста лет назад, а другие – несколько сотен лет хранились в сундуках у бабушек. Заведующая отделом редких книг областной научной библиотеки Сайера Мальцева показала КП-Челябинск три уникальные книги.

Самая древняя книга

Самая «ранняя» книга челябинской Публички – «Острожская Библия» 1581 года. В библиотеке она оказалась только спустя 400 лет – в 1985 году книгу привез сюда житель города Сатка. А вот как она попала к нему, неизвестно.

– Несмотря на преклонный возраст, издание сохранилось хорошо. Кожаный переплет в византийском стиле, теснение. Это качественная бумага, которую делали вручную. Единственная утрата – отпала верхняя переплетная крышка и не сохранились замки, – отмечает Сайера Мальцева.

«Острожская Библия» хорошо сохранилась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Древняя книга хранится в отдельном боксе в специальном помещении. Там поддерживают нужную температуру и влажность, как и для остальных редких книг.

Просто полистать ее не получится. Достают редкость раз в несколько лет, библиотекарь в перчатках аккуратно листает ее. Но даже так увидеть ее могут только священнослужители или журналисты. А для остальных ее отсканировали. Теперь изучить эту Библию можно на сайте Публичке.

– Изначально тираж этой книги был около полутора тысяч экземпляров. А сейчас их осталось около трехсот – это редкость. И не все триста хранятся у нас в России. Ведь когда ее издавали, подарили папе Римскому, отвезли в Европу, еще один экземпляр есть в Библиотеке конгресса в США. У нас на Урале она одна, в Москве еще одна. Может быть, их и больше, но они хранятся где-то у кого-то в сундуках, может быть, у старообрядцев, – предполагает специалист.

Но некоторые листы выглядит потрепанно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рукописная запрещенная книга

Перевод 1906 года книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» удивляет тем, что он полностью рукописный. Каллиграфическим почерком переводчик выводил слова, чтобы помочь распространить книгу, которую запрещено было печатать.

– Автор рукописи, к сожалению, не подписался. Кто-то переписал запрещенную книгу. То есть их не издавали в России, и этот человек сделал свой перевод иностранного издания, – объясняет Сайера Мальцева.

А эту книгу переводчик полностью написал вручную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники библиотеки, к сожалению, не нашли ничего, указывающего на автора рукописного издания. Да никто уже и не помнит, как эта книга появилась в Публичке.

– В основном книги, которые у нас хранятся, поступили из книгообменников. Многие приобретались в букинистических магазинах, сейчас мы не можем так делать. А что-то было подарено, – рассказывает заведующая отделом редких книг Сайера Мальцева. – За прошлый год в библиотеку принесли 80 изданий конца 19 – начала 20 века.

Только представьте, сколько сил и внимание для этого потребовалось. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Императорская библиотека

В закрытом зале есть даже журналы и книги, которые когда-то читали Романовы. Сейчас в Публичке 34 книг из библиотеки последнего императора Николя II.

– Это мы знаем благодаря экслибрису – знаку, удостоверяющему владельца книги. Они выглядят хорошо: французский переплет, украшение книг мраморной бумагой. В 1917 году начали национализировать имущество императорской семьи, большая часть осталась в Эрмитаже, а какие-то книги разошлись по библиотекам областей, – рассказывает заведующая отделом редких книг.

Журнал «Современное обозрение» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одна из книг неожиданно оказывается научно-политическим и литературным журналом «Современное обозрение». Большая часть книг Романовых, которая хранится в Публичке, на немецком языке – среди них и Die Vereinigten Staaten von Amerika (Соединенные Штаты Америки).

– В основном это литература на немецком языке, написанная в готическом стиле. Вот эта книга в России только одна. Владелец, великий князь Михаил Николаевич, сшил две части. Всего было три тома. У нас из трех сделано два, но нам неизвестно, где хранится вторая книга, – объясняет Сайера Мальцева.

Книга про Америку даже с картинками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году планируют оцифровать оставшиеся 25 романовских книг. Остальные 9 уже можно найти на сайте. Теперь каждый сможет посмотреть, какие книги читали император и великие князья.

Книги в Публичке сканируют при помощи специальной системы, чтобы не повредить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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