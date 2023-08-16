Запрещенная рукопись и Библия XVI века: Публичка показала старинные книги, которые достают раз в несколько лет

Эта Библия была издана в 1581 году.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В дальних комнатах челябинской Публички есть удивительные книги, которые достают из специальных кейсов только раз в несколько лет. Некоторые из них читали Романовы больше ста лет назад, а другие – несколько сотен лет хранились в сундуках у бабушек. Заведующая отделом редких книг областной научной библиотеки Сайера Мальцева показала КП-Челябинск три уникальные книги.
Самая «ранняя» книга челябинской Публички – «Острожская Библия» 1581 года. В библиотеке она оказалась только спустя 400 лет – в 1985 году книгу привез сюда житель города Сатка. А вот как она попала к нему, неизвестно.
– Несмотря на преклонный возраст, издание сохранилось хорошо. Кожаный переплет в византийском стиле, теснение. Это качественная бумага, которую делали вручную. Единственная утрата – отпала верхняя переплетная крышка и не сохранились замки, – отмечает Сайера Мальцева.
«Острожская Библия» хорошо сохранилась.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Древняя книга хранится в отдельном боксе в специальном помещении. Там поддерживают нужную температуру и влажность, как и для остальных редких книг.
Просто полистать ее не получится. Достают редкость раз в несколько лет, библиотекарь в перчатках аккуратно листает ее. Но даже так увидеть ее могут только священнослужители или журналисты. А для остальных ее отсканировали. Теперь изучить эту Библию можно на сайте Публичке.
– Изначально тираж этой книги был около полутора тысяч экземпляров. А сейчас их осталось около трехсот – это редкость. И не все триста хранятся у нас в России. Ведь когда ее издавали, подарили папе Римскому, отвезли в Европу, еще один экземпляр есть в Библиотеке конгресса в США. У нас на Урале она одна, в Москве еще одна. Может быть, их и больше, но они хранятся где-то у кого-то в сундуках, может быть, у старообрядцев, – предполагает специалист.
Но некоторые листы выглядит потрепанно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Перевод 1906 года книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» удивляет тем, что он полностью рукописный. Каллиграфическим почерком переводчик выводил слова, чтобы помочь распространить книгу, которую запрещено было печатать.
– Автор рукописи, к сожалению, не подписался. Кто-то переписал запрещенную книгу. То есть их не издавали в России, и этот человек сделал свой перевод иностранного издания, – объясняет Сайера Мальцева.
А эту книгу переводчик полностью написал вручную.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сотрудники библиотеки, к сожалению, не нашли ничего, указывающего на автора рукописного издания. Да никто уже и не помнит, как эта книга появилась в Публичке.
– В основном книги, которые у нас хранятся, поступили из книгообменников. Многие приобретались в букинистических магазинах, сейчас мы не можем так делать. А что-то было подарено, – рассказывает заведующая отделом редких книг Сайера Мальцева. – За прошлый год в библиотеку принесли 80 изданий конца 19 – начала 20 века.
Только представьте, сколько сил и внимание для этого потребовалось.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В закрытом зале есть даже журналы и книги, которые когда-то читали Романовы. Сейчас в Публичке 34 книг из библиотеки последнего императора Николя II.
– Это мы знаем благодаря экслибрису – знаку, удостоверяющему владельца книги. Они выглядят хорошо: французский переплет, украшение книг мраморной бумагой. В 1917 году начали национализировать имущество императорской семьи, большая часть осталась в Эрмитаже, а какие-то книги разошлись по библиотекам областей, – рассказывает заведующая отделом редких книг.
Журнал «Современное обозрение»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Одна из книг неожиданно оказывается научно-политическим и литературным журналом «Современное обозрение». Большая часть книг Романовых, которая хранится в Публичке, на немецком языке – среди них и Die Vereinigten Staaten von Amerika (Соединенные Штаты Америки).
– В основном это литература на немецком языке, написанная в готическом стиле. Вот эта книга в России только одна. Владелец, великий князь Михаил Николаевич, сшил две части. Всего было три тома. У нас из трех сделано два, но нам неизвестно, где хранится вторая книга, – объясняет Сайера Мальцева.
Книга про Америку даже с картинками.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году планируют оцифровать оставшиеся 25 романовских книг. Остальные 9 уже можно найти на сайте. Теперь каждый сможет посмотреть, какие книги читали император и великие князья.
Книги в Публичке сканируют при помощи специальной системы, чтобы не повредить.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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