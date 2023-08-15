В Челябинской области директор школы подралась с 12-летней девочкой из-за выгула собаки

Девочка вывела собаку во двор, а директор потребовала отыскать для прогулок с питомцем другое место Фото: Антон ФОКИН

В Миньяре случилась потасовка между 12-летней девочкой, ее матерью и директором школы.

Девочка гуляла во дворе на улице Советской с собакой, и директору это не понравилось. Женщина велела школьнице забрать питомца и уйти, но та не хотела. Тогда директор применила силу. На защиту дочери встала мать, потасовка продолжилась. Шум привлек внимание многочисленных свидетелей. С трудом участниц конфликта уговорили разойтись.

Обе женщины обратились написали заявления. Сейчас полицейские пытаются разобраться во всех подробностях неприятной сцены. С обеих взяли объяснения, опрашивают свидетелей.

— Полицейские проведут всестороннюю проверку, чтобы выяснить объективные причины и обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства Ашинского отдела МВД, — рассказали в пресс-службе областного полицейского главка.

Ситуацию прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт:

— Директор школы утверждает, что защищалась. Но эта история для меня все равно остается дикой.

Ирина Гехт отметила, что сама росла в семье педагогов и вообразить не могла, что учитель способен ввязаться в драку.

— Для меня учитель и, тем более, директор школы — это авторитет, верх уважения, — подчеркнула Ирина Гехт. — Какие бы обстоятельства ни были, опускаться до рукоприкладства недостойно. Директор школы — это должностное лицо, он должен уметь управлять конфликтами и конструктивно их решать, а не создавать или усугублять их.

Ранее в Челябинской области учитель ударила шестиклассника прямо во время урока. Одноклассники сняли это на видео.

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