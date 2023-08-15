«Рот на критику закрой»: сосудистый хирург снял клип на песню о любви к Кургану

Николай Руденко в свободное от работы в больнице время пишет песни. Фото: кадр из клипа

В Кургане к Дню города сняли видеоклип. Песню написал и исполнил сосудистый хирург Областной клинической больницы Николай Руденко, а в съемках помогли его коллеги.

Николая Руденко в больнице называют «рок-доком». Музыка — его давнее хобби. Курганцы могли оценить творчество хирурга еще прошлым летом, он выступал на набережной.

В новом клипе врач-музыкант поет и играет на гитаре. Кадры его выступления перемежаются с высотными панорамами центра Кургана и картинками достопримечательностей — филармонии, Городского сада, «замка» в Заозерном районе, Илизаровского центра.

В песне Николай Руденко хвалит низкие цены в любимом кафе и поддерживает региональное правительство: «Губернатор пришел — преобразился город». Музыкант перечисляет небольшие провинциальные радости, сопоставляя их с жизнью в столице: «К нам приезжал Стас Михайлов, Аллегрова – тоже», «В зеленом парке плавают утки, а в Москве мало деревьев, и это не шутки», «Зайду в кинотеатр, у нас всего их два, но и пробок нет, не болит голова».

Со строчкой о пробках курганцы могут не согласиться. Из-за ремонта, который идет сразу на нескольких улицах, проезд в последнее время заметно затруднен.

Но автор песни настроен решительно: «Город мой всегда со мной, — повторяет он в припеве, — Рот на критику закрой».

Напомним, День города в Кургане собираются праздновать 19 августа. Торжества решили провести под девизом «Мой город — моя страна». В центре Кургана планируют устроить фейерверк и концерты.

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