Вернутся люди из прошлого, возможна апатия: астропрогноз на вторую половину августа

К концу месяца появится энергия для активного отдыха и занятия спортом. Фото: Егор ИВЛЕВ

Во второй половине августа целых 5 планет будут ретроградными! Вернуться бывшие и незавершенные дела, обострятся лень и апатия. Как пережить это время без потерь и в какие дни нужно поберечь свои финансы, рассказала астролог Екатерина Шувалова:

– Вторая половина августа примечательна тем, что целых 5 планет будут ретроградными. Могут вернуться какие-то незавершенные дела или люди из прошлого. В этот период лучше всего сделать акцент на доведении до конца всех начатых дел.

15 и 16 августа будет благоприятный фон для поиска нового подхода к уже привычным действиям. Попробуйте сделать повседневные дела новым способом. Также, это время прекрасно подходит для коллективного спорта, особенно на свежем воздухе. Попробуйте новые необычные для вас активности. Также вам может захотеться обновлений в каких-либо сферах жизни.

18-22 августа будьте осторожны, возможно чрезмерное потакание своим слабостям: это может быть и излишний шопинг, и переедание. В целом может усилиться чувство лени и стремление к праздному образу жизни. Если почувствуете подобное, постарайтесь сознательно не идти на поводу у инстинктов насколько это возможно.

Особенно сильно лень может проявиться 21 и 22 августа. Также старайтесь перепроверить любые действия в эти дни, так как есть вероятность совершения ошибок. При выполнении рутинной работы не закапывайтесь слишком сильно в деталях.

С 22 августа и до 16 сентября снова будет действовать всеми «любимый» ретро Меркурий. Теперь все можно будет валить на него (шутит астролог). А если серьезно, то в это время лучше воздержаться от начинания новых дел, особенно связанных с поездками, обучениями и коммуникациями. Также, стоит воздержаться от покупки техники. При оформлении документов будьте особенно внимательны.

24 и 25 августа многие могут ощутить увеличение выносливости. В эти дни можете делать больше обычного и чувствовать прилив энергии. Может увеличиться физическая активность, силы на это у вас будут. Благоприятно будет заняться спортом, тренирующим выносливость и силу воли, который побуждает выйти за рамки возможностей.

А вот 25 и 26 августа энергия может пойти на спад. Вы можете почувствовать апатию или нежелание проявлять себя. Также на это могут повлиять внешние факторы: увеличатся обязанности, ответственность и количество забот.

Во время действия этого периода основная рекомендация – это терпение и упорный труд. Ведь это время дается, чтобы проверить наше упорство и взрослую позицию в жизни.

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