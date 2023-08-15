Челябинск стал самым быстрорастущим регионом по активности пользователей в бизнес-сообществах ВКонтакте

Челябинск занял первое место среди всех регионов России по росту активности аудитории в бизнес-сообществах ВКонтакте за год. В июле 2023 года пользователи переходили по карточкам товаров и услуг, создавали заказы, писали и звонили пабликам предпринимателей на 55% чаще, чем год назад.

Лидером среди всех бизнесов стали сообщества, которые специализируются на развлечениях и досуге — количество контактов с пользователями в них увеличилось в 2,1 раза. На втором месте категория дом и ремонт с ростом на 72%, на третьем красота и здоровье — 32%.

В июле 2023 года Челябинск вошел в топ-3 регионов России по количеству МСБ ВКонтакте, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. По приросту бизнес-сообществ топ-3 разделяют категории красота и здоровье, развлечение и досуг, дом и ремонт — их количество увеличилось на 25%, 20% и 13%.

Самый большой прирост постов в ленте соцсети показали бизнес-сообщества, занимающиеся одеждой обувью и аксессуарами — на 25%. На втором месте развлечения и досуг с ростом контента на 21%, на третьем красота и здоровье — 15%.

ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать сообщество бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. Из него можно бесплатно сделать собственный сайт или полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут подключить доставку по всей России через партнеров. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают простые и интуитивно-понятные инструменты платформы VK Реклама. Подробнее о том, как развивать свое дело в интернете — в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.