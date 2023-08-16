Пример для будущих чемпионов: Алексей Текслер вручил награды спортсменам и тренерам за вклад в развитие физической культуры и спорта

Путь к олимпийским медалям чаще всего начинается со школьного спортзала, так было и у тхэквондистки Татьяны Мининой. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область продолжает принимать престижные всероссийские соревнования, строит новые стадионы и спортплощадки, поддерживает тренеров и их воспитанников. А как результат — больше половины жителей региона занимаются спортом. Об этом и говорил Алексей Текслер на встрече со спортсменами, которые получили награды от Минспорта, почетные грамоты и благодарности губернатора в канун Дня физкультурника.

— Мы активно создаем спортивную инфраструктуру во всем регионе, — отметил Алексей Текслер. — Ввели в этом году уже ряд крупных объектов. Могу сказать, что построим еще 12 новых объектов, 12 капитально отремонтируем. Реализуем программ «Земский тренер» — за время реализации программы мы привлекли 28 человек. Также наша область регулярно становится площадкой для чемпионатов и первенств всероссийского и международного уровней. Это тоже важный вклад в продвижение спорта, наша заявка на лидерство в этой сфере.

ГОТОВИМСЯ К ПАРИЖСКОМУ ПЬЕДЕСТАЛУ

Региональные премии получили спортсмены и тренеры, которые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Это боксер Эдмонд Худоян и его тренер Радик Сайфулин, тхэквондистка Татьяна Минина и ее тренеры Александр Энс и Анна Селютина.

Больше любых премий представители школы тхэквондо ждут своей новой базы, которая достраивается сейчас в Челябинске.

— Сейчас мы выезжаем на сборы в Москву, получаем визы и едем на этап серии Гран-при в Париже, — рассказала Татьяна Минина. — Сейчас сложно выступать на международных соревнованиях, так как мы давно не выезжали. Но российский уровень тхэквондо на очень высокой планке, так как мы на последней олимпиаде заняли первое место в командном зачете, такого еще никогда не было. Достаточно хорошо выступает Челябинск, у нас много хороших тренеров, которые могут дать результат. Конечно, очень жду нового центра тхэквондо, у нас никогда не было собственного зала. А если я приехала со сборов, мне нужно сделать две тренировки в день.

НА ПУТИ Е МЕДАЛЯМ

Среди отмеченных наградами тренеров далеко не все работают в крупных спортшколах, но все готовят олимпийцев. Оксана Суровцева в свое время стояла на пьедестале российских и мировых чемпионатов, а последние 25 лет воспитывает сильнейших каратистов в Кыштыме.

— Наша школа каратэ — одна из лучших в городе, наши спортсмены ездят на чемпионаты России, международные соревнования, — рассказывает Оксана Владимировна. — На днях едем на чемпионат, рассчитываем войти в сборную. Каратэ сейчас на очень высоком уровне. Это не драка, сейчас я уже могу сравнить с шахматами: нужно продумать тактику, все рассчитать.

Награды также получили педагоги из Миасса, Южноуральска, Кусинского района, Снежинска, Златоуста, Магнитогорска.

СИЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕТЯТСЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Не успел Челябинск провести чемпионат России по легкой атлетике, как снова нужно готовиться к крупным стартам. В феврале 2024 года в пяти городах региона пройдет Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что в Челябинске будут соревнования по женскому хоккею и конькобежному спорту, в Кусе и Миассе — горнолыжным дисциплинам, Магнитогорск станет площадкой для сильнейших фигуристов, а Златоуст примет биатлонистов. На малой родине Светланы Ишмуратовой в этом году достроят биатлонный комплекс мирового уровня.

— Челябинская область делает упор на детско-юношеский, массовый спорт, но мы не забываем себя продвигать и как место проведения самых серьезных спортивных стартов в масштабах страны, — отметил глава региона. — Тогда мы в комплексе решаем задачи, которые перед нами стоят. Когда дети видят чемпионов, у них появляется мотивация.