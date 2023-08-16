Челябинск, Копейск и Белый Хутор: в каких маршрутках подорожает проезд

Маршрутка №22 останется одной из немногих, где сохранится проезд за 28 рублей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Пассажирские перевозчики, которые работают в Челябинске, Копейске и Сосновском районе по нерегулируемым тарифам, уведомили областное Министерство дорожного хозяйства и транспорта о предстоящем повышении стоимости проезда. На всех маршрутах, за редкими исключениями, она поднимется на пять рублей: там, где проезд стоил 28 рублей, он будет стоить 33.

Со вчерашнего дня, 15 августа, цены уже поднял перевозчик, обслуживающий маршруты №3, 17 и 58. В этот же день миндортранс опубликовал детальный список челябинских маршрутов с датами подорожания:

- С 17 августа подорожает маршрутка № 36;

- С 20 августа – № 10;

- С 21 августа – № 19 и 91;

- С 22 августа – № 39 и 53;

- С 23 августа – № 20 и 72;

- С 24 августа – № 78;

- С 25 августа – № 56;

- С 26 августа – № 66 и 85;

- С 27 августа – № 46, 75, 92 и 112;

- С 28 августа – № 62;

- С 29 августа – № 50;

- С 30 августа – № 86;

- С 1 сентября – № 35, 40 и 49;

- С 11 сентября – № 22;

- С 12 сентября – № 218;

- С 15 сентября – № 12 и 32;

Отметим, что подорожание затронет и некоторые маршруты, работающие по регулируемым тарифам, например, 35, 40, 66, 85 и 112.

В 16 копейских маршрутках, которые и ранее были дороже челябинских на два рубля, проезд подорожает до 35 рублей. На маршруте №125 Челябинск — Копейск цены вырастут до 33 рублей по Челябинску и до 43 рублей между городами.

В маршрутке №158, которая связывает Челябинск с поселком Белый хутор, появится дифференцированная оплата: вместо единых 30 рублей он будет стоить 29 и 30 рублей за наличный расчет в границах муниципалитета и 34 и 35 рублей по безналу за проезд из города в поселок и обратно.

— По информации перевозчиков основные причины изменения тарифа на перевозки – рост цен на ГСМ, техническое обслуживание автотранспортных средств, индексация заработных плат, рост затрат на страхование, увеличение процентных ставок по кредитам, — объясняют в Миндортрансе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.