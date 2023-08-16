Звуки производства превратили в музыку: рассказываем, как прошел фестиваль «Ночь заводов» на ЧТПЗ

Перед участниками необычной экскурсии танцевали артисты в костюмах, стилизованных под спецодежду. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), на один вечер стал сценой для театрализованной постановки в рамках Всероссийского фестиваля «Ночь заводов» и превратился в гигантский музыкальный инструмент. Производственные станы и трубы зазвучали совершенно по-новому: умело дополняли мелодии и создавали новые.

Жителей и гостей города, в общей сложности 200 человек, разделили на шесть групп. На входе выдавали белые халаты, каски и аудиогиды с наушниками. Ведь главное этим вечером – слушать! После инструктажа по технике безопасности началось самое интересное. Зрителей необычного спектакля-променада привезли в цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» — визитную карточку промышленного туризма на Южном Урале.

Зрителей необычного спектакля-променада привезли в цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239». Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Артисты были словно в творческой мастерской, а не в действующем цехе. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

В ярком и просторном цехе, где растут живые растения, и прошла иммерсивная аудиовизуальная прогулка. В наушниках гостей фестиваля играли мелодии композиторов-экспериментаторов начала 20 века, — Игоря Стравинского, Арсения Авраамова и Александра Мосолова. Музыка эпохи индустриализации захватывала. А дополняли эти мелодии звуки настоящего производства: гул работающих станов, лязг металла.

— Участие в «Ночи заводов» стало для ЧТПЗ уникальным опытом. Взаимодействие с художниками, режиссерами, людьми искусства позволило рассказать о сложном технологическом мире через яркие и эмоциональные образы. Такие проекты позволяют наглядно демонстрировать, что металлургия сегодняшнего дня далека от стереотипного образа физически тяжелого ручного труда, что теперь это глубоко автоматизированный и высокотехнологичный процесс. Мы показали гостям, в первую очередь молодежи, каким вдохновляющим может быть современное трубное производство, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

Артисты танцевали на фоне труб. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

На протяжении всего маршрута перед участниками необычной экскурсии танцевали артисты в костюмах, стилизованных под спецодежду, чувствуя мелодию и силу металла. Они скользили по чистому полу помещения, словно в творческой мастерской, а не в действующем цехе.

— Вместе с предприятием мы провели большую работу, которая воплотилась в необычном формате. В результате гости через призму искусства по-новому взглянули на металлургию, стали частью масштабных производственных процессов, проявили искренний интерес к ним и людям, которые здесь работают. Команда проекта признательна ЧТПЗ за доверие и возможность воплотить творческие инициативы», — рассказала куратор «Ночи заводов» на ЧТПЗ, руководитель отдела медиаразработок на Новой сцене Александринского театра Анастасия Брюханова.

Движения под музыку производства завораживали. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Закончилась экскурсия волшебно: каждый смог стать соавтором заводской симфонии. При помощи музыкальной установки зрители повторили то, что услышали в цехе, и создали свою собственную мелодию. А после поделились впечатлениями от увиденного и услышанного.

— Очень интересно, как сочетаются заводские процессы и спектакль. Действительно с помощью такого опыта можно прочувствовать масштаб этого производства. Конечно, со стороны кажется, что трубы и трубы, а когда ты видишь рядом с ними человека, ты понимаешь, какие они огромные, — рассказала жительница Екатеринбурга Валерия Власова.

— Необычно, однозначно необычно. Очень понравилось, интересно и неожиданно. Мы сначала думали, что люди работают, а они начали танцевать. Классно, очень понравилось! — сказал житель Челябинска Глеб Иванов.

Гости много фотографировали, чтобы сохранить на память. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Спектакль-променад посетили 200 гостей. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Что такое «Ночь заводов»

Всероссийский фестиваль «Ночь Заводов» объединяет промышленные площадки и сообщества из разных сфер через искусство и решает ряд задач: содействует развитию туристической привлекательности индустриальных объектов и включению их в активную городскую жизнь; выстраивает диалог внутри профсообщества и помогает индустриальным объектам обратить на себя внимание аудитории благодаря освещению проекта региональными и федеральными СМИ.

Уникальный формат мероприятия для ЧТПЗ подготовлен творческой группой «Лаборатории новых медиа» Новой сцены петербургского Александринского театра.

Участие ЧТПЗ в мероприятии организовано при содействии фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара». Организатор фестиваля «Ночь заводов», объединяющего искусство и индустриальные объекты, — Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ».

В конце необычной экскурсии гости завода сами написали свою мелодию. Фото: пресс-служба ЧТПЗ

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