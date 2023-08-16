Небо в алмазах: над Южным Уралом прошел звездный дождь Персеиды

Таким метеоритный поток был на святилище Большие Аллаки Фото: Вадим АРХИПОВ

Уникальное астрономическое явление — метеоритный поток Персеиды — могли наблюдать жители Южного Урала в минувшие выходные, 12-13 августа. Ежегодно в июле-августе планета Земля проходит через шлейф частиц кометы Свифта-Туттля, сгорание которых наблюдается в созвездии Персея — отсюда и название.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Правда, чтобы в полной мере насладиться зрелищем падающих звезд, приходится уезжать на значительное расстояние от больших городов — не менее 100 километров. Всему виной «световое загрязнение», которое возникает от освещения в населенных пунктах. Но даже в достаточно отдаленных уголках наблюдения осложняются внешними факторами.

— Аллаки, в целом, место не очень хорошее для наблюдений за астрономическими явлениями. Толпы отдыхающих, дискотека на турбазе. Берег вообще был похож на парковку. Но мы смогли насладиться звездопадом. Самые яркие болиды появлялись раз в полчаса, — рассказывает фотограф Вадим Архипов.

Персеиды на Больших Аллаках Фото: Вадим АРХИПОВ

Смотреть на Персеиды в отдаленные уголки Челябинской области и загадывать желания часто выбираются целыми компаниями.

Окрестности деревни Старобайрамгулово, Учалинский район. Фото: Елизавета Сотникова.

А лучше всего звездные потоки видно на вершинах Уральского хребта.

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