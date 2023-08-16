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Общество16 августа 2023 7:23

Небо в алмазах: над Южным Уралом прошел звездный дождь Персеиды

Жители Челябинской области увидели метеоритный поток Персеиды
Павел ПОНОМАРЕНКО
Таким метеоритный поток был на святилище Большие Аллаки

Таким метеоритный поток был на святилище Большие Аллаки

Фото: Вадим АРХИПОВ

Уникальное астрономическое явление — метеоритный поток Персеиды — могли наблюдать жители Южного Урала в минувшие выходные, 12-13 августа. Ежегодно в июле-августе планета Земля проходит через шлейф частиц кометы Свифта-Туттля, сгорание которых наблюдается в созвездии Персея — отсюда и название.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Правда, чтобы в полной мере насладиться зрелищем падающих звезд, приходится уезжать на значительное расстояние от больших городов — не менее 100 километров. Всему виной «световое загрязнение», которое возникает от освещения в населенных пунктах. Но даже в достаточно отдаленных уголках наблюдения осложняются внешними факторами.

— Аллаки, в целом, место не очень хорошее для наблюдений за астрономическими явлениями. Толпы отдыхающих, дискотека на турбазе. Берег вообще был похож на парковку. Но мы смогли насладиться звездопадом. Самые яркие болиды появлялись раз в полчаса, — рассказывает фотограф Вадим Архипов.

Персеиды на Больших Аллаках

Персеиды на Больших Аллаках

Фото: Вадим АРХИПОВ

Смотреть на Персеиды в отдаленные уголки Челябинской области и загадывать желания часто выбираются целыми компаниями.

Окрестности деревни Старобайрамгулово, Учалинский район. Фото: Елизавета Сотникова.

Окрестности деревни Старобайрамгулово, Учалинский район. Фото: Елизавета Сотникова.

А лучше всего звездные потоки видно на вершинах Уральского хребта.

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