В Челябинской области — самая низкая безработица: почему это плохо и как доллар отпугнет мигрантов

На Южном Урале не хватает рабочих и медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области — рекорд: в середине августа официально зафиксировали самую низкую за всю историю наблюдения безработицу в 0,6%. На учете состоят 12 306 человек, а вакансий – аж 42 774 штук. Классно, подумали мы, значит всем – по хорошей работе. Но экономисты говорят, что ничего подобного, низкая безработица – это следствие дефицита кадров. Что делать, чтобы исправить ситуацию и причем тут курс рубля – в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказала профессор кафедры экономики и финансов ЮУрГУ Елена Кучина.

А РАБОТАТЬ-ТО НЕКОМУ!

— Это удивительно, учитывая, что экономика сокращается. Низкую безработицу провоцирует в первую очередь дефицит кадров. Он вызван тем, что поколение, которое сейчас выходит на рынок труда – те, кто родился в 90е – начале 2000-х годов – немногочисленное. Оно не способно заменить поколение «пятидесятников» и «шестидесятников», которые выходят на пенсию. Вторая причина кадрового голода – релокация высококвалифицированных кадров за рубеж. У нас было две волны – весной и осенью 2022 года. И третье – мобилизация молодых, трудоспособных людей, являющихся техническими специалистами и производственными рабочими (их часто называют «синие воротнички»), — объясняет Елена Кучина. – Именно потому, что низкая безработица спровоцирована дефицитом кадров, я и отношу ее к минусам.

Как добавила эксперт, сейчас преобладает структурная безработица, то есть спрос на рынке труда превышает предложение. А это все сдерживает структурные трансформации экономики. Проще говоря, в условиях санкций нам надо быстро перестроится на импортозамещение, но из-за кадрового голода это происходит медленнее.

ЗАРПЛАТА ВСЕХ СПАСЕТ

Как исправить ситуацию? Экономист не открыла ничего нового. В борьбе с дефицитом кадров поможет повышение зарплаты наиболее востребованным специалистам, удобный график и расширение соцпакета.

— Предприятиям можно использовать временный персонал. Особенно тем, кто загружен оборонными заказами и работает в полную мощность. Предоставить таким работникам общежитие, обеспечить их обедами, транспортом до цехов, и так временно снизить дефицит кадров, — говорит Елена Кучина.

Если вы долго не можете найти работу, стоит подумать над другой профессией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЮТ МЕСТА МУЖЧИН

Больше всего на Южном Урале не хватает рабочего персонала и технических специалистов. Во всех секторах, говорит экономист, недостаток IT-кадров. По словам Елены Кучиной, поиск айтишника часто затягивается на несколько месяцев, но те, кто готов платить высокую зарплату, находят работников быстрее.

— Востребованы специалисты медицинских и инженерных специальностей, нужны кадры в строительстве и сфере услуг. Сейчас расширяется номенклатура новых профессий, которые осваивает молодежь: интернет-маркетологи, диджитал-специалисты, эксперты в сфере онлайн-образования, специалисты по работе с нейросетями, — добавляет эксперт. — Важно, что из-за оттока молодых мужчин из реального сектора экономики, их место занимают женщины. Предприятия должны это учитывать и создавать благоприятные условия для этой категории работников: карьерный рост, удобный график и пр.

МИГРАНТАМ НЕ НУЖЕН СЛАБЫЙ РУБЛЬ

А вот рейды на мигрантов вряд ли скажутся на безработице – они неофициально трудятся, и не учитываются в составе рабочей силы. Хотя ситуация в экономике мигрантов тоже затронет.

— Нестабильность курса рубля (а доллар недавно переваливал за сотню) приведет к резкому скачку цен. Фирмам будет трудно гарантировать работу персоналу, выплачивать им зарплату и пополнять бюджеты различных уровней. И второе – рост курса доллара может привести к тому, что заработок мигрантов будет сопоставим с доходом на родине, и они будут покидать страну, — говорит Елена Кучина.

НЕ МОГУ НАЙТИ РАБОТУ

Вы уже давно ищите работу, но все не складывается? Первое – нужно понять причину. Возможно, вы хотите больше, чем могут предложить компании по уровню зарплаты, режиму работы, количеству и сложности трудовых функций.

— Если работы нет даже в перспективе, то можно переобучиться или переквалифицироваться. Сейчас набирает популярность удаленный режим работы, растет число самозанятых, поэтому найти работу можно. И помните, долгое ожидание на рынке труда приводит к потере квалификации, растет вероятность того, что вы совсем не найдете для себя место, — говорит Елена Кучина.

КОГО НЕ ХВАТАЕТ. ОФИЦИАЛЬНО

Самая востребованная профессия в августе — арматурщик. На каждого такого специалиста в поисках работы приходится по 186 открытых вакансий. Недостает также слесарей-электромонтажников, слесарей по ремонту оборудования, слесарей по сборке металлоконструкций и операторов линий на пищевом производстве.

Среди профессий, не связанных с производством, больше всего спрос на медиков. Самые дефицитные специалисты — педиатры, на каждого безработного врача приходится по 85 незанятых мест. Недостает также терапевтов (55 вакансий на каждого безработного) и акушеров (27 вакансий на соискателя).

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