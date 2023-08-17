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Общество17 августа 2023 12:30

«Я тебя пополам сломаю!»: агрессивный житель Кургана разнес подъезд, пытаясь попасть домой

Житель Кургана устроил бой с дверью в подъезд
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Перед приездом полиции мужчина сел на стул и расплакался.

Перед приездом полиции мужчина сел на стул и расплакался.

Фото: из соцсетей

Любовь зла, вот кто-то и полюбил жителя Кургана, который прошлой ночью напился и пытался попасть в подъезд к своей возлюбленной любой ценой. Мачо разбил окно, кидал лавочку в дверь, а потом сел и расплакался. Видео с настоящей драмой разлетелось по местным пабликам.

Сначала мужчина просто звонил в домофон и зло бил ладонью по двери. Но когда понял, что пускать его никто не собирается, стал швырять в дверь всем, что попадало под руку – даже для этого дела лавочку сломал. Мужчина умудрился даже разбить окно над дверью.

Соседи просили его прекратить, но ответ был один:

– Я домой попасть не могу. Что ты хочешь от меня?! Сюда спустись, я тебя пополам сломаю, ишак.

После этой тирады мужчина сел на стульчик рядом с подъездом и расплакался. Там его и застали вызванные соседями сотрудники полиции.

Мы хотели связаться с полицией и узнать, какое наказание ждет дебошира. Но в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области на звонки не отвечают.

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