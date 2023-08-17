«Как тебя зовут, крошка? Вылазь!»: в Кургане спасатели вытащили упавшую в колодец женщину

Женщина не пострадала и отделалась испугом. Фото: спасатели Кургана / Vk.com

В Кургане женщина пошла на дачу через поле и не заметила в траве колодец. Она упала вниз и не смогла выбраться. С собой у нее был телефон. Женщина позвонила спасателям и назвала свое примерное местоположение.

Спустя время жительницу Кургана нашли. Трое спасателей схватили ее за руки и ловким движением подняли на землю. Женщина не пострадала, но отделалась легким испугом. Колодец оказался неглубокий и без воды.

— Ну ты прямо как на дискотеку собралась, — пошутили спасатели, когда вытащили женщину в коротком платье.

Похожий случай произошел в Кургане в апреле. Мужчина возвращался ночью домой и упал в заброшенный коллектор. На помощь ему подоспели спасатели.

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