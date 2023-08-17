Один человек погиб, двоих госпитализировали: в Челябинске в массовом ДТП перевернулась Toyota

Вместе с водителем в легковушке находились два пассажира. Фото: ГИБДД Челябинска

Вечером 17 августа в Челябинске произошло ДТП с участием трех иномарок. После столкновения одна из машин перевернулась. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в аварии погиб один человек.

ДТП произошло около семи часов вечера рядом с домом №4а по улице Виницкой. По предварительным данным, 52-летний водитель Skoda Octavia столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 36-летнего мужчины. После этого японский автомобиль врезался в Renault, за рулем которого находился 40-летний водитель. Далее Toyota продолжила движение и влетела в препятствие с последующим опрокидыванием.

— В результате ДТП пострадали 36-летний водитель автомобиля Toyota и его 28-летний пассажир. В сопровождении бригады скорой медицинской помощи они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Второй пассажир Toyota, 19-летний парень, погиб на месте.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.