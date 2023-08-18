Южноуральцы возвращают мирную жизнь на Донбасс

Жители Донского благодарны Челябинской области за восстановление их дома, который обстреляли ВСУ. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область больше года помогает восстанавливать два региона Донецкой Народной Республики. Артиллерийские залпы не пощадили никого и ничего: разрушены жилые дома, школы и детские сады, больницы. Чтобы помочь, в Ясиноватую и Волноваху поехали южноуарльские волонтеры-строители, а наши заводы отправили стройматериалы. Главной задачей летом 2022 года было подготовить города Донбасса к зиме, ведь коммунальная система тоже работала не везде. Но и сегодня остается много задач, а обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. Восстановление проходит под личным контролем губернатора Алексея Текслера, который в очередной раз посетил социальные и жилые объекты, пообщался с местным населением.

— Здесь непростая ситуация, рядом линия фронта, тем не менее люди живут, и мы их считаем своими, близкими, — отметил Алексей Текслер. — Поэтому Челябинская область все делает для того, чтобы и Волновахский район и Ясиноватая развивались. Особо отмечу объекты этого года. В Волновахе это жилой дом в поселке Донское, это ремонты дорог, поликлиник, социальные объекты. Завершаем работу на двух школах, закончили работу в детских садах, занимаемся восстановлением жилья, готовимся вместе к зиме. Работы много, но вместе мы со всем справимся.

ВСЕ ДЛЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ

Правительство Челябинской области сразу заявило, что примет и поможет всем донбассовцам, которые захотят переехать на Южный Урал. Однако многие не торопятся покидать свои дома, несмотря на опасность. Поэтому одна из задач шеф-региона — создать комфортные условия.

Первым местом, которое посетил Алексей Теклсер, стал поселок Донской, где Челябинская область восстанавливает пятиэтажку. Дом пострадал от обстрела ВСУ и пожара. Сейчас рабочие сделали стены и занимаются крышей. Челябинская область не только восстанавливает, но и строит с нуля. Трехэтажный многоквартирный современный дом сдан в Волновахе.

По просьбе жителей и протоиерея Александра Костина губернатор Алексей Текслер принял решение восстановить Свято-Преображенский храм в Волновахе. После ударов церковь практически полностью сгорела.

— Посетил церковь, буквально через несколько дней она начнет работать, — сообщил глава региона, побывав в храме. — Так что и дороги, и социальные объекты, и храм, и жилье — все делаем для того, чтобы мирная жизнь в Волновахе наладилась.

Отдельного внимания и затрат требуют школы и детские сады. Они не меньше пострадали от обстрелов. Приближается 1 сентября, а детям для уроков недостаточно просто целых стен, нужно еще и оборудование.

В Волновахе полностью укомплектован и готов к открытию детский сад «Дюймовочка». Здесь даже оборудовали скважину, чтобы была вода.

В этом году закончат реконструировать здание школы № 7 в Ясиноватой. Детское учреждение не раз становилось целью ВСУ. Так, в апреле 2022 года здание обстреляли из реактивной артиллерии, сразу выбило 25 окон, пострадали кровля и фасад. К счастью, никто не пострадал. Сейчас в школу уже закуплены мебель, оборудование, рабочие заканчивают фасад.

Дети Волновахи и Ясиноватой собираются в школу, на память об этом событии Алексей Текслер получил подарок. Фото: t.me/shevchenko_yas

— Самое главное, что мы делаем сейчас, — это социальные объекты, — подчеркнул Алексей Текслер. — Несколько школ, включая седьмую школу, несколько детских садов, поликлиника детская и несколько многофункциональных центров. МФЦ, куда люди приходят за госуслугами, тоже важная часть, чтобы город жил полноценно, несмотря на то, что он прифронтовой. Пообщался в школе с педагогами, директором Людмилой Николаевной. Все ждут победы, ждут мира после победы, и я уверен, что это все случится.

ВРАЧИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Челябинская область отправляет на Донбасс не только рабочие руки и материалы, гуманитарную помощь, но и лучшие кадры. Ведущие специалисты и бригады врачей выезжают на Донбасс для приемов и консультаций.

В январе 2023 года южноуральские медики областной больницы № 2, а также детской больницы № 8, детской поликлиники № 4 Челябинска и врачи Магнитогорска месяц провели в Амвросиевском районе ДНР. За это время они осмотрели 2 тысячи детей и подростков, выезжая прямо в школы и детские сады. В бригаду вошли педиатры, хирург, невролог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, психиатр и психолог.

В мае этого года с врачами Волновахи встретился главный внештатный трансфузиолог и главврач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин. Челябинская область заново отстроила станцию переливания крови, поставила оборудование для приема доноров. Теперь стояла задача проконсультировать специалистов службы.

Сегодня в Волновахе находится уже новая бригада. На этот раз для диспансеризации взрослого населения. Также в городе планируется открыть новую клиническую лабораторию.

С медиками встретился губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер встретился с врачами Челябинской области, которые работают на Донбассе. Фото: пресс-служба губернатора.

— Благодарю всех за такое серьезное решение — приехать оказать помощь нашему братскому народу, — обратился к врачам глава региона. — Это трудная миссия. Сложные условия работы, риск. Больше двух тысяч осмотренных пациентов, сотни исследований. Но люди благодарны, ведь многим помощь пришла очень вовремя. Горжусь нашими медиками! Это не первая и не последняя командировка специалистов региона на Донбасс.

— Люди очень довольны, что помощь оказывается безвозмездно, — ответила губернатору одна из врачей. — Они не привыкли к такому, очень благодарны, и, честно говоря, хоть и тяжело, но сердце радуется, что приносим пользу.

В благодарность местные жители слагают нашим врачам стихи и оставляют отзывы.

— Пришла на диспансеризацию к врачам из Челябинска, — рассказывает жительница села Хлебодаровка. — Очень внимательные и профессиональные специалисты, даже не думала, что можно так организованно сделать работу. Направили на бесплатное УЗИ и назначили лечение.

Работы у южноуральских врачей и строителей на Донбассе еще много. В Ясиноватой реконструируется детская поликлиника. Уже восстановлены стены и перекрытия, заменены инженерные сети и поставлено оборудование. После осмотра объекта губернатор Алексей Текслер поручил благоустроить территорию вокруг поликлиники и сделать сквер. Также в Волновахе специалисты из Челябинской области восстановили стоматологию. Здание сдается со всем оборудованием и мебелью.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Больше года Челябинская область восстанавливает объекты в подшефных городах - Волновахе и Ясиноватой. Признателен нашим строителям и всем, кто участвует в этой большой работе. Здесь, на Донбассе, она видна. И жители признательны Челябинской области за помощь. У них появилась вера в будущее. Особые слова поддержки — Ясиноватой. Линия фронта здесь в трех километрах. Каждый день город обстреливают. Но он живет и с нашей помощью развивается. Вместе мы верим, что победа обязательно придет. А вместе с ней и долгожданный мир для Донбасса. И делаем для этого все возможное.