Пережил анафилактический шок: что стало с мальчиком, попавшим в реанимацию после обрезания

Надеемся, теперь родители с большей заботой относятся к малышу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе в реанимацию Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске попал новорожденный малыш. Из-за анафилактического шока и передозировки мальчик потерял сознание, у него остановилось дыхание. За его жизнь боролись лучшие врачи.

А началось все с того, что родители решили провести процедуру обрезания. Но обратились не к специалистам, а к знакомому. По незнанию мужчина превысил дозировку местной анестезии. Во время процедуры малыш потерял сознание и перестал дышать.

Родители сразу повезли его в больницу. Уже там ему поставили диагноз «анафилактический шок, передозировка».

– Мы точно не знаем, что произошло с этим ребенком во время проведения процедуры обрезания на дому. Известно только, что после вмешательства у него произошла остановка дыхания, – отметил тогда детский хирург Павел Солдатов.

С того случая прошло больше полугода. К счастью, сейчас малыш чувствует себя хорошо и развивается как обычный ребенок.

– После получения медицинской помощи практически сразу все стало хорошо! – рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Человек, который проводил обрезание, скоро ответит перед судом. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. А вот родители отделались больше моральными муками.

– Отец за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка привлечен к административной ответственности: к штрафу 500 рублей, – сообщила КП-Челябинск Наталья Мамаева.

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