В ЮУрГГПУ продолжается дополнительный набор на бюджет

В ЮУрГГПУ ждут будущих учителей технологии, биологии, химии, географии. Фото: ЮУрГГПУ

Сегодняшние абитуриенты имеют уникальную возможность поступить на бюджет в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, где объявлен дополнительный набор на некоторые направления и профили подготовки.

Прием документов заканчивается 23 августа 2023 года – для тех, кто поступает на базе среднего профессионального образования, и 24 августа – для поступающих по результатам ЕГЭ. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно по некоторым направлениям, заканчиваются 25 августа. Группы формируются по мере подачи документов.

Упускать возможность совершенно бесплатно получить диплом о высшем образовании не стоит, тем более что сегодня очень востребованы специалисты по предлагаемым направлениям подготовки – «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Технология. Дополнительное образование», «Биология.Химия», «География.Биология». При этом педагогический университет дает глубокие знания, ведь сегодня в нем работают научные лаборатории технопарков «Учитель будущего поколения России» и «Кванториум», оснащенные современным оборудованием.

Плюсом обучения в ЮУрГГПУ является и предоставление общежития иногородним студентам. Корпуса находятся недалеко от вуза – всего 15 минут пешком. Это позволяет сэкономить на проезде.

Иллюстрация: ЮУрГГПУ

А еще все студенты педуниверстета могут получить специальность «педагог-организатор» без отрыва от основной учебы и окончить вуз не с одним, а с двумя дипломами. Подготовкой занимается подразделение ЮУрГГПУ – институт дополнительных творческих педагогических профессий.

Кроме того, здесь самая многочисленная по количеству вовлеченных студентов профсоюзная организация, котораязанимается вопросами социальной поддержки студентов и организацией образовательных, спортивных и творческих мероприятий.

Все вопросы по поводу поступления на бюджет можно задать специалистам приемной комиссии по телефону: 8(351) 216-63-63.

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