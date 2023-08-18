«Шашечки» и ехать: такси в Челябинске с 1 сентября начнут работать по новым правилам

Желтый цвет автомобилей такси в Челябинской области решили не делать обязательным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября вступают в силу новые нормы федерального и областного законодательства, регулирующие работу легковых такси. Коснутся они как перевозчиков, так и агрегаторов. Что изменится в их работе и как перемены отразятся на пассажирах такси? Разъяснения и ответы на вопросы дали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Одно из ключевых новшеств — выдача разрешений на работу в такси станет бесплатной (сейчас она стоит 1193 рубля), оформить его можно в электронном виде (например, через Госуслуги), а возить документ с собой больше необязательно. Оформляться разрешат не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и самозанятым — чтобы получить право работать в частном извозе, достаточно будет зарегистрироваться в налоговой инспекции и платить 4% налогов с профдохода (или 6%, если услуги оказываются юрлицам).

А самым заметным нововведением станет обязательная маркировка машин, оказывающих услуги такси. Теперь машины нужно будет оснащать оранжевым фонарем на крыше и цветографической схемой — более известной как «шашечки» — на бортах. Требований к цвету автомобиля в Челябинской области предъявлять не стали, хотя в других субъектах ввели норму: либо только желтый, либо желтый и белый цвет кузова.

— Мы посоветовались с сообществом таксистов и пришли к выводу, что требовать обязательной окраски кузова нецелесообразно, — пояснил замглавы Миндортранса Александр Егоров. — Перекраска автомобиля — весьма затратное действие, несколько десятков тысяч рублей. К тому же перекрашенную в желтый цвет машину сложнее потом выгодно продать, поскольку сразу видно, что ее использовали в такси. Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на бизнес, мы от этой нормы отказались.

Кроме того, разрешение выдается теперь не на конкретное транспортное средство, а на перевозчика — юрлицо, ИП или самозанятого. Но вводится реестр транспортных средств, которые используются в легковом такси. Также регистрация обязательной будет для диспетчерских служб — их обяжут контролировать, застрахована ли машина, а также передавать заказы только зарегистрированным перевозчикам.

Разрешение, как и прежде, выдается на пятилетний срок. Выданные ранее разрешения после 1 сентября останутся действующими.

Изменения существенно повысят прозрачность работы отрасли и гарантии безопасности для пассажиров, подчеркивают в Миндортрансе.

— Надеемся, что принятые меры, особенно, отмена оплаты разрешений и новые возможности для самозанятых, повысят приток водителей в сферу такси. Чем больше будет предложения, тем, по законам рынка, ниже должна быть цена на оказание услуг, — комментирует начальник управления транспорта министерства Николай Гаряев.

Отказ в выдаче разрешений возможен в случае, если водитель не представил полный комплект документов (например, свидетельство и договор аренды на разные транспортные средства или нет справки об отсутствии судимости), а также, если водитель не проходит ценз по стажу: опыт должен быть не менее трех лет.

За отсутствие маркировки автомобилей такси предпринимателей и организации будут штрафовать на 3500 рублей. А если фонарь и «шашечки» есть, а лицензии нет, санкция вырастает до 5000 рублей. Также на пять тысяч штрафуют водителей, работающих без разрешения; для должностных лиц и организаций штрафы за это нарушение доходят до 300 тысяч рублей.

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