Одна из пострадавших попала в реанимацию: в Аше иномарка сбила двух девочек, переходивших дорогу по «зебре»

За рулем иномарки находилась 31-летняя женщина. Фото: Госавтоинспекция Ашинского района

В городе Аше Челябинской области автомобиль Peugeot сбил двух девочек, которые переходили дорогу по «зебре». Инцидент произошел накануне возле дома №77а по улице Мира.

По данным Госавтоинспекции Ашинского района, за рулем автомобиля Peugeot находилась 31-летняя женщина. Она сбила двух девочек 11 и 12 лет. После ДТП пострадавших увезли в больницу.

— Оба ребенка с травмами госпитализированы в Ашинскую городскую больницу. 12-летняя девочка находится в реанимации, — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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