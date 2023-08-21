Попали в шторм и спасли «Кубу»: на Увильдах прошел Кубок губернатора по парусному спорту

Третий по счету Кубок губернатора собрал около 250 участников Фото: Егор ИВЛЕВ

Солнце, ливень, шторм и полный штиль — целую палитру эмоций подарила небесная канцелярия яхтсменам — участникам Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту. Состязания прошли на самом большой озере Урала — Увильды. Вместе со спортсменами на воду вышли и журналисты «Комсомолки».

На Кубке губернатора одновременно проходят регаты для юных спортсменов 9-16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270» (они стартуют с базы отдыха «Красный камень»), а также любительская регата для взрослых (с яхт-клуба «Мираж»).

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Дети смогли вдохновиться возможностями взрослого спорта, когда в зоне видимости проходила регата крейсерских классов яхт Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

«Комсомольская правда-Челябинск» стала информационным партнером Кубка губернатора. Для участников — наши журналы «КП Авиа» Фото: Егор ИВЛЕВ

Спортсмены стартуют против ветра. На подготовку пять минут. Но дождаться старта на одном месте не так-то просто. Ветер относит парусники в сторону.

— В этом и заключается тактика — выбрать максимально выгодную позицию. Стартовая линия — катер и буек, — объясняет судья Дмитрий Захаров.

Судья соревнований Дмитрий Захаров Фото: Егор ИВЛЕВ

Четыре свистка и старт открыт. А мы будем наблюдать за гонкой с судейского катера.

Парусный спорт — интеллектуальный вид спорта, развивающий стратегическое мышление, уверенность, способность быстро и взвешенно принимать решение, предвидеть изменения погоды. Если говорить простыми словами, можно выделить два слагаемых успеха: работа команды (поставить парус под нужным углом и правильно заложить галс и так далее) плюс сила ветра (а тут как повезет).

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

— Для маленьких яхт один ветер более благоприятный. Для больших — другой, — объясняет Дмитрий Захаров.

Через некоторое время набегают тучки.

— Затишье — это плохо, потому что будет дождь, — хмуро замечает судья.

И правда говорят: затишье, оно перед бурей. Начинается ливень. Холодает. Мы прячемся с трюм. А вот участникам соревнований сейчас не позавидуешь. В какой-то момент дождь переходит в град.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Первая гонка завершилась под сильным дождем Фото: Егор ИВЛЕВ

Из-за ливня резко сократилась видимость Фото: Егор ИВЛЕВ

По рации сообщают: нужна помощь. И вот судейский катер сквозь дождь мчит к одному из многочисленных островков. Яхта под названием «Куба» села на мель. Экипаж — как и полагается гордому свободолюбивому острову — сначала отказывался от помощи. Но потом понимает, что самостоятельно не справиться. Решено взять яхту на буксир. Одна веревка рвется, достают новую.

«Кубинцы» не унывали... Фото: Егор ИВЛЕВ

...и даже позировали Фото: Егор ИВЛЕВ

— Вы готовы, дети? — шутит судья

— Да, капитан! — кричат парни.

— Погнали!

Судья взял «кубинцев» на буксир Фото: Егор ИВЛЕВ

И, наконец, яхта поддается и сдвигается с места. И через некоторое время «Куба» возвращается к гонке. К слову, на время шторма соревнования были остановлены.

В интересах безопасности главный судья соревнований Кирилл Базуев принял мудрое решение остановить детские состязания и организовал сопровождение ребят на безопасное место стоянки. А взрослые спортсмены убрали паруса, переждали шквал и ливень на воде, после чего продолжили соревнования. Вернулась в строй и «Куба».

Чтобы яхта сошла с отмели, ее нужно было наклонить Фото: Егор ИВЛЕВ

— Был шторм, внезапно налетели порывы ветра. Было много лодок в одном проливе и, чтобы не столкнуться, мы были вынуждены уйти в управляемый занос, на мель себя посадить, — рассказал журналисту КП-Челябинск капитан «Кубы» Алексей Попов. — Главное: занос был контролируемый! Мы сознательно пошли чтобы не сломать мачту

Увидев Алексея, другие яхтсмены шутят: как назовешь — так и поплывет, дескать, вот и прибило вас к острову. Итак, почему же «Куба»?

— Это мой личный остров свободы, — улыбается Алексей Попов. — Моя первая самостоятельная регата была на Кубе.

Виталий Кашицын сменил авиацию на паруса Фото: Егор ИВЛЕВ

— Поймали все: и штиль, и бурю, и град. Набрали градин в термос — чтобы напитки охладить, — отмечает капитан яхты «Джага» Виталий Кашицын.

Мужчина — майор запаса, служил в авиации. Пять лет назад увлекся яхтами. Говорит: парус — то же крыло, только вертикальное. А яхты и озеро Увильды притягивают как магнит.

— Здесь сказывается влияние гор. Выходишь на одну погоду, потом она резко меняется, потом на третью гонку штиль — хоть веслами греби, — продолжает Виталий Кашицын. — Здесь своеобразно, чем и интересно.

Сегодня он участвовал в регате с женой. Иногда присоединяются внуки.

Елена Шабурова даже получила права для управления яхтой Фото: Егор ИВЛЕВ

Яхта «Тиффани» Фото: Егор ИВЛЕВ

Чуть меньше — четыре года — увлекается парусным спортом директор консалтинговой компании Елена Шабурова. В этот раз она в команде на яхте с красивым названием «Тиффани».

— Я пошла сложным путем, через получение прав. Но это не так обязательно, если ты хочешь быть просто в команде, — поясняет Елена Шабурова. — Тренируюсь в спортивной секции на Смолино.

Команда «Тиффани» заняла третье место в первом дивизионе.

Руководитель оргкомитета соревнований Елена Нарделли Фото: Егор ИВЛЕВ

— Мы приглашаем не только тех, кто умеет управлять яхтой. Гости могут поучаствовать в регатах за небольшую плату. Они садятся на яхту к профессионалам, — рассказала руководитель оргкомитета соревнований, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли. — На яхтах не обязательно соревноваться. На них можно отдыхать. На Урале помимо очень развитого горнолыжного спорта, парусный спорт очень доступный. Сезон длится с мая по начало октября.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На одной из яхт МХ700 «Твоя привилегия» бойкий капитан наставляет молодежь:

— Так, технология понятна? В следующий раз без подсказок!

Илья Созыкин работает в МЧС, парусным спортом занимается 32 года.

«Так, технология понятна? В следующий раз без подсказок!», — командует Илья Созыкин Фото: Егор ИВЛЕВ

— Кто с вами в команде?

— На самом деле я их знаю… 5,5 часов, — говорит он, глядя на часы. -Мы так сплотились за это время. Экипаж собрали ночью перед Кубком.

Сплотились так, что заняли первое место среди яхт МХ700.

Илья Созыкин объединил в команду новых знакомых, которых знал всего несколько часов Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Призовые места достались ребятам из Екатеринбурга, Магнитогорска, Миасса, Снежинска и Челябинска. Помимо медалей победители среди детских классов яхт получили дорогостоящие паруса. Команды спортсменов из Челябинска и Екатеринбурга заняли «взрослый» пьедестал.

Самый волнительный момент — церемония награждения Фото: Егор ИВЛЕВ

На церемонии награждения выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко» — один из старейших ансамблей Челябинской области Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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