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Спорт21 августа 2023 2:00

Попали в шторм и спасли «Кубу»: на Увильдах прошел Кубок губернатора по парусному спорту

На Увильдах прошел Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Третий по счету Кубок губернатора собрал около 250 участников

Третий по счету Кубок губернатора собрал около 250 участников

Фото: Егор ИВЛЕВ

Солнце, ливень, шторм и полный штиль — целую палитру эмоций подарила небесная канцелярия яхтсменам — участникам Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту. Состязания прошли на самом большой озере Урала — Увильды. Вместе со спортсменами на воду вышли и журналисты «Комсомолки».

На Кубке губернатора одновременно проходят регаты для юных спортсменов 9-16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Кадет» и «Ракета-270» (они стартуют с базы отдыха «Красный камень»), а также любительская регата для взрослых (с яхт-клуба «Мираж»).

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Дети смогли вдохновиться возможностями взрослого спорта, когда в зоне видимости проходила регата крейсерских классов яхт

Дети смогли вдохновиться возможностями взрослого спорта, когда в зоне видимости проходила регата крейсерских классов яхт

Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

«Комсомольская правда-Челябинск» стала информационным партнером Кубка губернатора. Для участников — наши журналы «КП Авиа»

«Комсомольская правда-Челябинск» стала информационным партнером Кубка губернатора. Для участников — наши журналы «КП Авиа»

Фото: Егор ИВЛЕВ

Спортсмены стартуют против ветра. На подготовку пять минут. Но дождаться старта на одном месте не так-то просто. Ветер относит парусники в сторону.

— В этом и заключается тактика — выбрать максимально выгодную позицию. Стартовая линия — катер и буек, — объясняет судья Дмитрий Захаров.

Судья соревнований Дмитрий Захаров

Судья соревнований Дмитрий Захаров

Фото: Егор ИВЛЕВ

Четыре свистка и старт открыт. А мы будем наблюдать за гонкой с судейского катера.

Парусный спорт — интеллектуальный вид спорта, развивающий стратегическое мышление, уверенность, способность быстро и взвешенно принимать решение, предвидеть изменения погоды. Если говорить простыми словами, можно выделить два слагаемых успеха: работа команды (поставить парус под нужным углом и правильно заложить галс и так далее) плюс сила ветра (а тут как повезет).

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

— Для маленьких яхт один ветер более благоприятный. Для больших — другой, — объясняет Дмитрий Захаров.

Через некоторое время набегают тучки.

— Затишье — это плохо, потому что будет дождь, — хмуро замечает судья.

И правда говорят: затишье, оно перед бурей. Начинается ливень. Холодает. Мы прячемся с трюм. А вот участникам соревнований сейчас не позавидуешь. В какой-то момент дождь переходит в град.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Первая гонка завершилась под сильным дождем

Первая гонка завершилась под сильным дождем

Фото: Егор ИВЛЕВ

Из-за ливня резко сократилась видимость

Из-за ливня резко сократилась видимость

Фото: Егор ИВЛЕВ

По рации сообщают: нужна помощь. И вот судейский катер сквозь дождь мчит к одному из многочисленных островков. Яхта под названием «Куба» села на мель. Экипаж — как и полагается гордому свободолюбивому острову — сначала отказывался от помощи. Но потом понимает, что самостоятельно не справиться. Решено взять яхту на буксир. Одна веревка рвется, достают новую.

«Кубинцы» не унывали...

«Кубинцы» не унывали...

Фото: Егор ИВЛЕВ

...и даже позировали

...и даже позировали

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Вы готовы, дети? — шутит судья

— Да, капитан! — кричат парни.

— Погнали!

Судья взял «кубинцев» на буксир

Судья взял «кубинцев» на буксир

Фото: Егор ИВЛЕВ

И, наконец, яхта поддается и сдвигается с места. И через некоторое время «Куба» возвращается к гонке. К слову, на время шторма соревнования были остановлены.

В интересах безопасности главный судья соревнований Кирилл Базуев принял мудрое решение остановить детские состязания и организовал сопровождение ребят на безопасное место стоянки. А взрослые спортсмены убрали паруса, переждали шквал и ливень на воде, после чего продолжили соревнования. Вернулась в строй и «Куба».

Чтобы яхта сошла с отмели, ее нужно было наклонить

Чтобы яхта сошла с отмели, ее нужно было наклонить

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Был шторм, внезапно налетели порывы ветра. Было много лодок в одном проливе и, чтобы не столкнуться, мы были вынуждены уйти в управляемый занос, на мель себя посадить, — рассказал журналисту КП-Челябинск капитан «Кубы» Алексей Попов. — Главное: занос был контролируемый! Мы сознательно пошли чтобы не сломать мачту

Увидев Алексея, другие яхтсмены шутят: как назовешь — так и поплывет, дескать, вот и прибило вас к острову. Итак, почему же «Куба»?

— Это мой личный остров свободы, — улыбается Алексей Попов. — Моя первая самостоятельная регата была на Кубе.

Виталий Кашицын сменил авиацию на паруса

Виталий Кашицын сменил авиацию на паруса

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Поймали все: и штиль, и бурю, и град. Набрали градин в термос — чтобы напитки охладить, — отмечает капитан яхты «Джага» Виталий Кашицын.

Мужчина — майор запаса, служил в авиации. Пять лет назад увлекся яхтами. Говорит: парус — то же крыло, только вертикальное. А яхты и озеро Увильды притягивают как магнит.

— Здесь сказывается влияние гор. Выходишь на одну погоду, потом она резко меняется, потом на третью гонку штиль — хоть веслами греби, — продолжает Виталий Кашицын. — Здесь своеобразно, чем и интересно.

Сегодня он участвовал в регате с женой. Иногда присоединяются внуки.

Елена Шабурова даже получила права для управления яхтой

Елена Шабурова даже получила права для управления яхтой

Фото: Егор ИВЛЕВ

Яхта «Тиффани»

Яхта «Тиффани»

Фото: Егор ИВЛЕВ

Чуть меньше — четыре года — увлекается парусным спортом директор консалтинговой компании Елена Шабурова. В этот раз она в команде на яхте с красивым названием «Тиффани».

— Я пошла сложным путем, через получение прав. Но это не так обязательно, если ты хочешь быть просто в команде, — поясняет Елена Шабурова. — Тренируюсь в спортивной секции на Смолино.

Команда «Тиффани» заняла третье место в первом дивизионе.

Руководитель оргкомитета соревнований Елена Нарделли

Руководитель оргкомитета соревнований Елена Нарделли

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Мы приглашаем не только тех, кто умеет управлять яхтой. Гости могут поучаствовать в регатах за небольшую плату. Они садятся на яхту к профессионалам, — рассказала руководитель оргкомитета соревнований, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли. — На яхтах не обязательно соревноваться. На них можно отдыхать. На Урале помимо очень развитого горнолыжного спорта, парусный спорт очень доступный. Сезон длится с мая по начало октября.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На одной из яхт МХ700 «Твоя привилегия» бойкий капитан наставляет молодежь:

— Так, технология понятна? В следующий раз без подсказок!

Илья Созыкин работает в МЧС, парусным спортом занимается 32 года.

«Так, технология понятна? В следующий раз без подсказок!», — командует Илья Созыкин

«Так, технология понятна? В следующий раз без подсказок!», — командует Илья Созыкин

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Кто с вами в команде?

— На самом деле я их знаю… 5,5 часов, — говорит он, глядя на часы. -Мы так сплотились за это время. Экипаж собрали ночью перед Кубком.

Сплотились так, что заняли первое место среди яхт МХ700.

Илья Созыкин объединил в команду новых знакомых, которых знал всего несколько часов

Илья Созыкин объединил в команду новых знакомых, которых знал всего несколько часов

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Призовые места достались ребятам из Екатеринбурга, Магнитогорска, Миасса, Снежинска и Челябинска. Помимо медалей победители среди детских классов яхт получили дорогостоящие паруса. Команды спортсменов из Челябинска и Екатеринбурга заняли «взрослый» пьедестал.

Самый волнительный момент — церемония награждения

Самый волнительный момент — церемония награждения

Фото: Егор ИВЛЕВ

На церемонии награждения выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко» — один из старейших ансамблей Челябинской области

На церемонии награждения выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко» — один из старейших ансамблей Челябинской области

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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