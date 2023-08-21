Подписан на экстремистские паблики: задержан безработный челябинец, устроивший диверсию возле аэропорта

Последствия ЧП устранили в короткий срок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске задержали мужчину, который поджег релейный шкаф на железной дороге. Им оказался 29-летний житель поселка Аэропорт. Как рассказал источник КП-Челябинск, на задержанного возбудили уголовное дело о диверсии.

— Мужчина является безработным и подписан на экстремистские паблики. Ранее он судим не был, — пояснил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 августа на подъезде к международному аэропорту Челябинска. Мужчина поджег релейный шкаф на путях, по которым ездят грузовые грузы. Однако случившееся на расписание поездов не повлияло. Последствия устранили в короткий срок.

Теперь задержанному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Похожий случай в Челябинской области произошел в мае. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали трех человек, которые попытались устроить диверсию на железной дороге. Злоумышленники подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Супряк — Цемзавод. Возгорание успели вовремя потушить. В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что произошедшее не повлияло на движение поездов.

Другая попытка диверсии на Южно-Уральской железной дороге произошла в январе. Сотрудники ФСБ задержали группу мужчин, которые планировали вывести из строя тяговую подстанцию. На месте преступления изъяли канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы.

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