«Никаких вопросов, только возмущение»: в небе над Челябинском появился столб жуткого рыжего дыма

Странный цвет дыма озадачил комментаторов в соцсетях. Фото: Подслушано ЧМЗ / vk.com

Огромный столб дыма оранжевого цвета поднялся над Челябинском. Особенно он виден в Металлургическом районе, жители которого делятся в социальных сетях фото и своими предположениями об источнике выбросов.

– Завод ЧМК совсем сошел с катушек. Выброс первый, который наблюдала, в 8:54, следующий в 11:02. Никаких вопросов, только возмущение, – пишет подписчик группы «Подслушано ЧМЗ».

Также в социальных сетях появилось видео, снятое сотрудниками завода. На нем видно, как рабочие в брендированных касках и спецовках предприятия стоят рядом с объятым рыжим дымом цехом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что обращений с ЧМК в пожарную охрану не поступало. В пресс-службе комбината на звонок журналистов не ответили. Также редакция отправила запрос в региональное министерство экологии.

— По ситуации готовится официальный комментарий, — отметил журналисту КП-Челябинск министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В пресс-службе ПАО «ЧМК» рассказали, что оранжевый дым связан с выбросом оскида железа. Последствия уже были устранены.

— 22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование, — прокомментировали в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Ранее губернатор Алексей Текслер побывал на «Мечеле». Он отметил, что на предприятии ведутся работы по сокращению выбросов.

Обновлено в 19:17.

В районе Челябинского металлургического комбината, где ранее заметили рыжий дым, отсутствует превышение загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

— Согласно единой системе мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в том числе показаниям постов, находящихся в зоне влияния источников выбросов предприятий группы компаний «Мечел», в данный момент превышений нет. Для взятия дополнительных проб воздуха на место выехала передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области, — уточнили в ведомстве.

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